Acusan opacidad en FB y dejar seguridad por ganancias

La petición de la exgerente de Facebook Frances Haugen de regular a la red social tuvo eco en el Congreso de Estados Unidos luego de reiterar los riesgos por la falta de transparencia y contenido nocivo, mientras que esa firma vivió por segundo día consecutivo intermitencias, aunque en menor medida que el lunes negro.

La ingeniera en informática, identificada como denunciante y quien se unió a la empresa de Mark Zuckerberg en 2019, puso sobre la mesa la negativa de esta plataforma a hacer cambios reales y su deshonestidad con el público, al refrendar sus declaraciones ante el diario The Wall Street Journal de que sin importar cuánto se demuestre la afectación que causan entre los jóvenes, a la democracia y a la transparencia siempre privilegiará sus ganancias.

Haugen, de 37 años de edad, refirió que en cada momento en que se puso en la balanza el bien común y sus astronómicos beneficios económicos, los directivos siempre se decantaron por la segunda instancia, esto en medio de especulaciones sobre ataques cibernéticos y filtración de datos, expuestos con la caída del pasado 4 de octubre, pues supuestos hackers aprovecharon para vender datos confidenciales de millones de usuarios.

“El Congreso debe actuar, Facebook no resolverá esta crisis sin su ayuda”, refirió ante integrantes del Subcomité de Protección del Consumidor del Senado de EU al exponer las anomalías que detectó en torno al manejo de la aplicación y sostuvo que sin una intervención externa, persistirá la crisis en esta plataforma global, pues la compañía oculta información de manera intencional.

Por ello, quien se encargaba de los productos de algoritmos urgió a garantizar el bien común y el respeto a la democracia al afirmar que sí es posible hacer más efectivas y seguras a estas aplicaciones “que causan daño a los niños, fomentan la polarización y debilitan la democracia”, y para ello se requiere de un órgano independiente que vigile y analice todos los algoritmos que se usan.

Incluso ironizó que durante las más de seis horas que millones de usuarios no tuvieron redes sociales fue una capa protectora, pues no estuvieron expuestos a violencia, ofensas ni fake news, temas de los que acusó la empresa es consciente, pero no creará herramientas para revertirlo; incluso lo ha fomentado, pues hace tres años modificó flujos de contenidos, pero para aumentar la polarización en la red supuestamente creada para conectar a la gente y hacer que empleados se concentren en estas nimiedades.

Durante su encuentro con legisladores demócratas y republicanos la exempleada de Zuckerberg indicó que cada vez que se sopesó la posibilidad de hacer ajustes en temas de desinformación y entornos hostiles, principalmente para menores de edad, no se llegó a una solución y la decisión final siempre recayó en el magnate que controla más de 50 por ciento de las acciones y quien adquirió en los últimos años a WhatsApp e Instagram, también afectadas por el apagón.

La especialista en rastreo de desinformación reiteró que uno de los mayores problemas se centra entre los adolescentes que tienen cuentas de Instagram, por lo que llamó a limitar la edad para abrir un perfil, al pasarlo de 13 hasta los 18 años y de esta manera no exponerlos a la deshonestidad de Facebook.

En respuesta a esta polémica, Facebook cuestionó que se le dé voz a una persona que sólo trabajó dos años en la empresa y ahora, con información que obtuvo de manera clandestina, intente exponer supuestas irregularidades para buscar una regulación.

Consideró, según un correo electrónico, que este periodo laboral es muy corto en comparación con las casi dos décadas que lleva sumando usuarios en todo el mundo para interactuar.

Al respecto, la directora de Comunicaciones de políticas de Facebook, Lena Pietsch, desacreditó a Haugen al referir que ni siquiera participó en reuniones con ejecutivos de mediano nivel ni temas relacionados con la seguridad infantil por lo que no es la voz indicada para hablar de esos temas; además, explicó que mientras la ahora informante fue gerente de productos no tuvo subordinados a su cargo.

En torno a una posible regulación se dijo abierta a discutir el tema, asunto en el que Zuckerberg —quien compareció ante el Congreso de EU en 2018— podría dar su postura de manera directa, pues legisladores ya plantean la posibilidad de citarlo a declarar.

Acerca de las nuevas interrupciones en redes sociales, la página Downdetector reportó que en las últimas 24 horas las fallas fueron de apenas 10 por ciento en comparación con el día previo; pues el pico de errores reportados por inter-nautas ocurrió por la mañana de ayer con hasta mil 600 reportes en cinco minutos, en comparación con las casi 11 mil que alcanzó en un periodo similar, pero por la tarde del pasado lunes.

Mientras que en el caso de Instagram, la situación fue parecido, pues acumuló apenas de poco más de 800 interrupciones según usuarios en línea, muy por debajo de los ocho mil del lunes negro.