Arrollan y matan a 8 migrantes en Texas; “pudo ser intencional”

Al menos ocho migrantes fallecieron y nueve más resultaron heridos en un atropello múltiple frente a un albergue para el sector en Brownsville, Texas, acto que sospechan pudo ser intencional.

El conductor de una camioneta gris Range Rover, quien ya fue detenido, embistió alrededor de las 08:30 horas a decenas de indocumentados que esperaban un camión a la orilla de la calle a unos pasos del Centro Ozanam, en Estados Unidos, que brinda apoyo a ilegales a unos 10 kilómetros de la frontera, pues el cruce más próximo es el Puente Internacional de Veteranos, que comunica a Matamoros, Tamaulipas, con Texas.

Este asesinato masivo puede o no ser el resultado de la creciente deshumanización de las personas que buscan protección en Estados Unidos, pero ciertamente coincide con esa campaña de otredad.

Esto debe parar ahora...

Mark Hetfield

Director de la organización HIAS

Aún con un saldo parcial, la Policía admitió que podría tratarse de un acto deliberado, pues las víctimas son extranjeras irregulares, aunque hasta el cierre de esta edición no fueron identificadas.

En esa línea de investigación destaca que el hecho coincide con la semana en que concluye el Título 42 en EU y ésta es una entidad antimigrante, pues el gobernador Greg Abbott redobló medidas de seguridad para impedirles el paso, al tacharlos reiteradamente de criminales. Y es que la norma sanitaria que agiliza la expulsión de quienes cruzan ilegalmente concluye el próximo 11 de mayo, por lo que el gobierno de Joe Biden y varias regiones fronterizas temen una oleada de ilegales ante la falsa creencia de que la frontera está abierta.

. Gráfico: La Razón de México

El teniente e investigador local, Martin Sandoval, confirmó que el sospechoso, un hispano que se identificó con varios nombres, arrolló a las víctimas a unos pasos del albergue operado por caridades católicas. Al ser cuestionado sobre la intencionalidad, aclaró que aún no se determina la causa, pero se sabe que la parada no está señalizada y adelantó que realizan pruebas toxicológicas para saber si el detenido iba bajo el influjo del alcohol o drogas, a la espera de su identificación oficial por huellas dactilares.

Por separado, el director del refugio, Víctor Maldonado, reveló a The Associated Press que la mayoría de víctimas es de origen venezolano y entregó videos de cámaras de seguridad en los que se ve que el culpable se pasó un semáforo en rojo 30 metros antes de la zona, pero no revela si fue un acto intencional, como también dejaron entrever los bomberos que atendieron la cruel escena donde hallaron siete cuerpos y víctimas tendidas, mientras otra murió en un hospital.

Sobrevivientes ayudan a una de las víctimas que perdió la pierna en Texas, ayer. Fotos: AP y Captura de video

Mientras que la organización que acoge a migrantes, HIAS, llamó a detener estas agresiones, pues es posible que el atropello fuera deliberado. “Esto debe parar ahora. Debemos detenerlo”, externó el director de la agrupación judía, Mark Hetfield, al exigir a las autoridades no ser espectadores ante esta violencia.

En tanto, testigos relataron que sobrevivientes se salvaron pues corrieron al notar que la unidad venía hacia ellos, mientras el albergue ya está, pues ya recibe a 380 cuando su capacidad es de 250.

De inmediato, migrantes del centro en cuestión y testigos se acercaron a las víctimas, lamentablemente unas no resistieron y fallecieron en la escena.

Presunto indocumentado espera por ayuda tras el fatal impacto en Brownsville. Fotos: AP y Captura de video

No obstante, quienes grabaron escenas de terror con cuerpos y zapatos tendidos en medio de charcos de sangre avanzaron entre los golpeados para ayudar a quienes fueron arrastrados o impactados brutalmente, mientras otros salieron disparando por la embestida, según videos que circulan en redes sociales.

Incluso, en una de esas grabaciones se observa cómo un joven con playera roja y pantalón negro, ya sin zapatos, hace un torniquete para detener la hemorragia de un compañero que perdió una pierna, esto mientras la víctima estaba sobre el pasto y en estado de shock.

En tanto, otras personas caminan entre los atropellados para verificar si hay más con vida a la espera de las ambulancias y servicios de emergencia, sectores que cubrieron con sábanas a quienes perdieron la vida frente al albergue.

Así quedó la Camioneta Range Rover tras volcar ante el fuerte impacto. Fotos: AP y Captura de video

Otros testigos y medios captaron al presunto sospechoso esposado a mitad de la calle, presuntamente gracias a la intervención de residentes; sin embargo, no se aportó más información a la espera de identificarlo a él y a las víctimas, pues es posible que unos sean indigentes, pues ese lugar también brindaba ayuda a gente en situación de calle.

Pero se adelantó que ya preparan cargos contra el culpable por conducir de manera imprudente, pero no descartan ampliar la lista hasta conocer el total de decesos y heridos en una de las entidades más usadas por los ilegales y cárteles para cruzar en busca del sueño americano, por lo que Abbott desplegó a cientos de efectivos de la Guardia Nacional para impedir el paso a éstos o enviarlos a otras entidades tras ser capturados.