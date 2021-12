GB se hunde por linaje y Sudáfrica va de salida

Gran Bretaña alcanzó su peor récord Covid al rebasar por primera vez las 100 mil infecciones desde el inicio de la pandemia a causa de la llegada de Ómicron, experimentando un peor escenario que el de Sudáfrica, donde surgió la variante, pues ésta ya avizora la salida.

Al comparar la incidencia en ambas naciones se confirma que en la africana el repunte fue mayor que en territorio europeo. Según los respectivos ministerios de Salud, en el primero el alza fue de más de 700 por ciento, al pasar de mil 275 casos a 21 mil entre el 25 de noviembre y ayer, y en la región inglesa fue de 200 por ciento, al pasar de 40 mil a 106 mil 122, con un día menos. Con ello suma una incidencia total de Ómicron de 74 mil 089, cuando detectó el primer contagio de ese linaje.

En este panorama, las alertas apuntan a que GB aún no llega a su pico, pues acumula varios récord en tres semanas, con días por arriba del piso de los 90 mil. En Sudáfrica el máximo fue de 37 mil, dos semanas después de hallar esa variante, y ya no volvió a superar la barrera de los 30 mil, pese a que ha mantenido altibajos desde esa fecha, pues ayer sumó 21 mil infecciones más, pero un día antes, unos 15 mil.

Casi con el mismo periodo de incidencia Ómicron, en el continente africano estiman que el país ya superó esta versión del virus con una velocidad similar con la que se esparció; y según su evidencia los más de 100 países que reportan infecciones de ésta podrían seguir la misma trayectoria. Incluso, el principal científico de ese país, Salim Absool Karim, comparó a Ómicron con el Everest al detallar que tras ver la cima ya están en el descenso. Por separado, la profesora del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD) de esa región, Cheryl Cohen, resaltó que el comportamiento de este linaje es menos grave.

No obstante, no hay seguridad que este bajón se repita en otras regiones, pues a diferencia de éstas, Sudáfrica no registra decesos a causa de la nueva cepa; el mejor ejemplo es GB, con 18 fallecimientos en personas que contrajeron esta variante.

Además, una situación crítica como la de GB podría replicarse en otras naciones, principalmente en Europa, donde alertaron por una “tormenta” a causa de Ómicron, pero especialistas a nivel mundial reconocen que aún hacen falta estudios. Y es que en las últimas horas España y Francia han alcanzado alzas significativas, lo que llevó a la primera de éstas a retomar el uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos a partir de Nochebuena para prevenir el auge de la amenaza viral. Además, el mandatario Pedro Sánchez adelantó que enviará a Fuerzas Armadas tanto para la vacunación, a fin de alcanzar hasta 80 por ciento de la población totalmente protegida, como para habilitar camas y hospitales en caso de ser necesario.

Mientras que otros apuran la aplicación de refuerzos y en China confinaron por tiempo indefinido de más 10 millones de personas, como ya ha ocurrido, para evitar brotes que pongan en riesgo los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, esto luego de detectar más de 50 infecciones en las últimas horas.