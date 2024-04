Gobernadora de Dakota del Sur, posible compañera de fórmula de Trump, confiesa en un nuevo libro que mató a su perro

La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, potencial compañera de fórmula del presunto candidato presidencial republicano Donald Trump, está atrayendo atención nuevamente. Esta vez, es para un nuevo libro en el que escribe sobre matar a un perro rebelde y también a una cabra maloliente.

The Guardian obtuvo una copia del libro de Noem que se publicará próximamente, "No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward". En él, cuenta la historia del desafortunado Grillo, un braco de pelo duro de 14 meses al que estaba entrenando para la caza de faisanes.

Ella escribe, según The Guardian, que el cuento se incluyó para mostrar su voluntad de hacer cualquier cosa “difícil, desordenada y fea” si es necesario. Pero la reacción violenta contra la gobernadora republicana no se hizo esperar, quien hace apenas un mes llamó la atención y las críticas por publicar un video tipo infomercial sobre una cirugía dental estética que se realizó fuera del estado.

En su libro, Noem escribe que llevó a Cricket a un viaje de caza con perros mayores con la esperanza de calmar al cachorro salvaje. En cambio, Cricket persiguió a los faisanes mientras “pasaba el mejor momento de su vida”.

De camino a casa después del viaje de caza, Noem escribe que se detuvo para hablar con una familia. Cricket salió de la camioneta de Noem y atacó y mató a algunas de las gallinas de la familia, luego mordió al gobernador.

Noem se disculpó profusamente, le escribió a la angustiada familia un cheque por los pollos fallecidos y los ayudó a deshacerse de los cadáveres, escribe. Cricket “era la imagen de la alegría” a medida que se desarrollaba todo lo que ocurría.

"Odiaba a ese perro", escribe Noem, considerándola "inentrenable".

"En ese momento", escribe Noem, "me di cuenta de que tenía que dejarla". Llevó a Cricket a un pozo de grava y la mató.

Eso no fue todo. Noem escribe que su familia también tenía un macho cabrío “desagradable y malo” que olía mal y le gustaba perseguir a sus hijos. Decidió seguir adelante y matar también a la cabra. Ella escribe que la cabra sobrevivió al primer disparo, así que regresó al camión, tomó otro casquillo y luego le disparó de nuevo, matándolo.

Poco después, un autobús escolar dejó a los hijos de Noem. Su hija preguntó: "Oye, ¿dónde está Cricket?". Noem escribe.

Los extractos generaron críticas inmediatas en las plataformas de redes sociales, donde muchos publicaron fotos de sus propias mascotas. La campaña de reelección del presidente Joe Biden hizo pública la historia en las redes sociales junto con una foto de Noem con Trump.

El Proyecto Lincoln, un grupo conservador que se opone a Trump, publicó un video que calificó de “anuncio de servicio público”, que muestra perros que se portan mal y explica que “dispararle a tu perro en la cara no es una opción”.

"Se mata a los perros viejos, a los perros heridos y a los perros enfermos de forma humana, no disparándoles y arrojándolos a un pozo de grava", escribió Rick Wilson del Proyecto Lincoln en X. "Es antideportivo y deliberadamente cruel... pero ella escribió esto para demostrar que la crueldad es el punto”.

