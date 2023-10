Hamas planea liberar a rehenes extranjeros cuando haya condiciones; 'son invitados', aseguran

El grupo terrorista de Hamas anunció su intención de liberar a los rehenes extranjeros que tiene retenidos en la Franja de Gaza, ya que ellos son "invitados" y no hay nada contra ellos, pero en el momento que existan las condiciones para llevar a cabo esa acción.

El portavoz de las Brigadas Ezedin al Qassam, brazo armado de Hamás, Abú Obeida, informó en un video de más de 10 minutos, que esta organización islámica tiene al menos 200 rehenes en la Franja de Gaza, y otras milicias palestinas a 50 más.

"Los prisioneros extranjeros son nuestros invitados y serán puestos en libertad cuando las condiciones lo permitan. Instamos a todos los países del mundo a advertir a sus compatriotas que no participen en el ejército enemigo", aseguró el portavoz.

Obeida dijo que la condición para liberar a los prisioneros extranjeros es que sus gobiernos no se involucren con Israel no apoyen la ofensiva militar encontrar de los palestino, porque "no tenemos nada en contra de ellos".

Hamas revela video de una rehén a tras ataque en Israel



A 10 días de que estallara la guerra entre Israel y Hamas, el grupo terrorista islámico mostró el primer video de una rehén, lo que anticipa un plan para negociar la liberación de éstos.

En la grabación de poco más de un minuto se observa a una joven israelí, quien se identificó como Mia Shem de 21 años de edad, mientras recibe atención médica luego de una operación en el brazo derecho tras resultar herida, sin embargo no da detalles de cómo se hirió o si se relaciona o su intento de escapar de los criminales que irrumpieron cerca de la frontera de Gaza el pasado 7 de octubre y tienen hasta 199 israelíes y extranjeros retenidos.

Mia, originaria de Sderot, pide apoyo para regresar a casa “lo antes posible por favor”, luego de relatar que se encuentra bien y recibe atención medica. “Me están cuidando y dando medicinas, todo está bien”, sostiene, de acuerdo con medios como Jerusalem Post, segundos después de que los secuestradores mostraran cómo le vendan el brazo para evitar una infección.

JVR