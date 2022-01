No hay excusa para no vacunarse, sostiene Joe Biden, presidente de EU 

Luego del hito histórico de superar el millón de contagios Covid en un día, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró el llamado a la población a inmunizarse para reducir la carga hospitalaria al ratificar que “no hay excusa para no vacunarse”.

En un mensaje a la nación, el mandatario ratificó que con la amplia disponibilidad de dosis y refuerzos casi para todos los sectores no hay justificación para que alguien no esté completamente inoculado, especialmente en medio de una nueva oleada por Ómicron.

Recordó que actualmente más de 35 millones de estadounidenses no cuentan con sus vacunas, mientras que el portal Our World in Data reporta que hasta 40 por ciento de la población en esta nación no ha completado su esquema Covid, pese a ser la región con más defunciones desde el inicio de la pandemia, único con más de 800 mil decesos. Ante lo que el demócrata reiteró que el país vive una pandemia de los no vacunados.

Y dijo que quien cuenta con sus vacunas está altamente protegido, aunque recordó que la variante Ómicron es muy diferente a lo que se ha visto, al recordar que hay infecciones entre personas inmunizadas totalmente.

Asimismo, Biden exhortó a la población a que si tiene la sospecha de un contagio acuda a un punto donde realizan test Covid, mismo que pueden localizar a través de google para acudir al más cercano, pues los pronósticos apuntan a que se mantendrá un aumento continuo de contagios.