Hong Kong no transmitirá los Premios Oscar este 2021

El canal TVB informó que por primera vez en 50 años no transmitirá la entrega de los Premios Oscar en Hong Kong y al no haber ninguna otra televisora que tenga los derechos de transmisión de la celebración, el territorio no podrá ver la entrega de premios este año.

"Fue una decisión puramente comercial por la cual decidimos no trasmitir los Premios Oscar de este año", dijo en un comunicado a los medios de comunicación de Hong Kong, un portavoz de TVB.

Conviene mencionar que a principios de este mes, los reguladores de medios de Beijing instruyeron a los medios de prensa de China Continental a no transmitir la cobertura en vivo de la ceremonia de los Premios Oscar.

¿Por qué no se transmitirán los Premios Oscar en Hong Kong?

Algunos medios de comunicación estadounidenses atribuyen la decisión de no transmitir los Premios Oscar 2021 en Hong Kong a la nominación del documental corto "Do Not Split", pues este aborda las protestas a favor de la democracia en Hong Kong de 2019.

Otras versiones, apuntan a que la decisión de no transmitir los Premios Oscar en Hong Kong, se debe a las múltiples nominaciones para la directora estadounidense de origen chino Chloe Zhao por "Nomadland", ya que este cortometraje fue criticado por los medios estatales ante la denuncia expresa que hace a la falta de libertad de expresión y de prensa que se vive en Hong Kong.