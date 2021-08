Inundación en Turquía: al menos 44 muertos; continua búsqueda de desaparecidos

Las familias de los desaparecidos después de las peores inundaciones en Turquía en años observaron ansiosamente a los equipos de rescate que registraban los edificios el sábado, temiendo que el número de muertos por los torrentes furiosos pudiera aumentar aún más.

Al menos 44 personas han muerto a causa de las inundaciones en la región norte del Mar Negro , el segundo desastre natural que azota el país este mes.

Treinta y seis personas murieron como resultado de las inundaciones en el distrito de Kastamonu, que incluye a Bozkurt, y otras siete personas murieron en Sinop y una en Bartin, dijo la Dirección de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD).

En un edificio derrumbado a lo largo de las orillas del río crecido, todavía se creía que 10 personas estaban enterradas. Las rápidas inundaciones parecían haber barrido los cimientos de varios otros bloques de apartamentos.

"Esto no tiene precedentes. No hay energía. Los teléfonos móviles estaban muertos. No había recepción. No se podía recibir noticias de nadie", dijo Ilyas Kalabalik, un residente de 42 años.

"No teníamos idea de si el agua estaba subiendo o no, si inundó el edificio o no. Solo estábamos esperando, así. Nuestras esposas e hijos estaban aterrorizados. Una vez que salió el sol por la mañana, vimos a los oficiales de policía. nos sacó del edificio y nos arrojó a una gasolinera ".

Las inundaciones trajeron el caos a las provincias del norte justo cuando las autoridades declaraban que los incendios forestales que asolaron las regiones costeras del sur durante dos semanas habían sido controlados.

Cerca de 45 cm (18 pulgadas) de lluvia cayeron en menos de tres días en un pueblo cerca de Bozkurt.

Torrentes de agua arrojaron decenas de automóviles y montones de escombros a lo largo de las calles, destruyeron puentes, cerraron carreteras y cortaron la electricidad en cientos de aldeas.