Irán amaga con respuesta si fuerzas de EU lo atacan

El régimen iraní amagó que si la respuesta de las fuerzas de Estados Unidos por el ataque con dron en Jordania afecta a su territorio habrá una acción “contundente”, al asegurar que no le temen a la potencia.

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, adelantó que como nación se defenderán del enemigo, pues no dejarán pasar la posible ofensiva ante las amenazas de Occidente, región que lo acusó de financiar a la organización Kataib Hezbolá, misma que se atribuyó el golpe que dejó tres soldados muertos en Medio Oriente el pasado 27 de enero.

Aún sin detalles de qué planea el Departamento de Defensa de Joe Biden para cobrar la muerte de sus efectivos, Teherán intentó atajar los señalamientos del rival. “Ya nos han puesto a prueba y nos conocemos, no dejamos ninguna amenaza sin respuesta”, aseveró el general de división en una conferencia al admitir que éste no es el primer enfrentamiento con Washington, según declaraciones publicadas por la agencia Tasnim a sólo dos días de que EU lo señalara de respaldar y hasta suministrar armamento a las milicias islámicas que operan en Siria a Irak y que se identifican como aliadas de Hamas en Gaza.

Incluso, replicó las declaraciones de Biden y de su vocero de Seguridad Nacional, John Kirby, al afirmar: “No buscamos la guerra, pero tampoco le tememos”, en un intento de responsabilizar a EU de una posible escalada, país que ligó al régimen de Ebrahim Raisi con la agresión a un cuartel estadounidense.

Gesto con el que Irán se declaró listo para responder acorde a lo que haga esa nación al agitar las tensiones en Medio Oriente, pues aprovechó los micrófonos para externar su apoyo a Palestina ante la guerra de Israel, aliado de Biden, al adelantar que la injusticia contra el pueblo gazatí no durará tanto, pues saldrá victorioso ante la ofensiva que ya cobró la vida de casi 27 mil personas.

En tanto, medios estadounidenses adelantan que la ofensiva podría durar varias semanas, pues el objetivo de las tropas no sólo es anular la capacidad bélica de terroristas que se aprovechan de un conflicto armado en la región sino de apagar posibles amenazas, pues ésta no es la única de la que se han defendido en lo que va del año, pues ya respondieron a ataques de rebeldes hutíes de Yemen en el mar Rojo, tras provocaciones respaldadas también por Irán.

Horas después, la Casa Blanca identificó oficialmente a la agrupación Resistencia Islámica, asentada en Irak, como la autora del golpe con una aeronave no tripulada contra uno de sus cuarteles militares cerca de la frontera con Siria y que dejó 40 heridos, según una actualización del Pentágono.

“El ataque fue planeado, financiado y facilitado por un grupo llamado Resistencia Islámica en Irak, que contiene múltiples grupos”, reveló Kirby a los medios según información de Inteligencia y precisó que a este gran grupo pertenece la facción Kataib Hezbolá, pues operan de maneras similares como aliados.

Sin embargo, evitó hablar de los detalles del contraataque que confirmó un día antes el Ejecutivo, pero apuntó que aunque no han respondido en unas 48 horas no significa que no lo harán, pues enviarán el mensaje correcto a los disidentes, ante las presiones para castigar duramente el primer ataque contra fuerzas estadounidenses desde que estalló la guerra en la Franja de Gaza.