Israel aumenta ataques y prevé ofensiva larga

El ejército israelí incrementó los bombardeos de la Franja de Gaza “de manera muy significativa”, al tiempo que sus fuerzas terrestres “expandían su actividad” mientras se acerca a una invasión terrestre total del territorio controlado por el grupo islamista Hamas.

Daniel Hagari, vocero del Ejército, dijo que los ataques aéreos habían tenido, entre otros objetivos, túneles de Hamas en ese territorio, que se ha quedado completamente incomunicado por efecto de los fuertes bombardeos de las últimas horas.

“Además de los ataques que hemos llevado a cabo en los últimos días, las fuerzas terrestres están ampliando su actividad. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están actuando con gran fuerza para lograr los objetivos de la guerra. Seguiremos atacando la ciudad de Gaza y sus alrededores”, afirmó.

Asimismo, la Armada israelí llevó a cabo una incursión nocturna en el sur de la Franja desde el mar, donde sus tropas destruyeron infraestructura de Hamas y operaron en un complejo utilizado por comandos navales del grupo terrorista.

Por separado, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo a periodistas extranjeros en Tel Aviv, después de que las fuerzas israelíes, respaldadas por aviones de combate y drones, llevaran a cabo una segunda incursión terrestre limitada en Gaza, que la invasión por tierra —que sigue a semanas de ataques aéreos— “llevará mucho tiempo” y que conduciría a otra fase prolongada de combates de menor intensidad, a medida que Israel destruye “focos de resistencia”.

Israel ha aseverado que pretende aplastar el gobierno de Hamás en Gaza y su capacidad de amenazar su territorio. Pero aún no queda claro cómo se medirá la derrota del enemigo y el final de una invasión, pues sostiene que no pretende gobernar el pequeño territorio de 2.3 millones de palestinos, pero no ha aclarado quién espera que lo gobierne, aun cuando Gallant sugirió que podría sobrevenir una insurgencia a largo plazo.

En tanto, el brazo militar del Hamás, las Brigadas Ezzedin al Qasam, anunciaron que había disparado una “andanada de cohetes” hacia Israel el viernes por la noche, en respuesta a los intensos bombardeos israelíes en el norte de la Franja.

Además, informó que Israel “cortó las comunicaciones y la mayor parte de internet” en ese territorio. Hamás acusó de haber procedido a esos cortes “para perpetrar masacres con bombardeos de represalia por aire, tierra y mar”.

En una señal de las crecientes tensiones en la región, aviones de combate estadounidenses atacaron objetivos en el este de Siria que, según el Pentágono, estaban vinculados con la Guardia Revolucionaria de Irán después de una serie de ataques contra las fuerzas estadounidenses; y dos objetos misteriosos impactaron en poblados de la península egipcia del Sinaí.

Después de tres semanas de guerra provocada por la incursión de Hamas en el sur de Israel, el número de muertos palestinos ha superado los 7 mil 300, incluidos más de tres mil menores y más de mil 500 mujeres, según funcionarios de Gaza.

En ese contexto, Israel acusó ayer a Hamas de utilizar los hospitales de la Franja de Gaza para camuflar sus infraestructuras de mando y planificación, así como para ocultar combustible. Los hospitales han estado buscando combustible para hacer funcionar los generadores de emergencia que alimentan las incubadoras y otros equipos que salvan vidas después que Israel cortó todas las entregas de combustible a Gaza al comienzo de la guerra, lo que obligó a cerrar su única planta de energía.

Gallant dijo que Israel cree que Hamás confiscará cualquier combustible que ingrese. Agregó que el grupo armado utiliza generadores para bombear aire a sus cientos de kilómetros de túneles, que se originan en zonas civiles. “Para obtener aire, necesitan petróleo. Para el petróleo, nos necesitan”, dijo.

ONU avala pedir tregua; Tel Aviv ve “una infamia”

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer, con el voto en contra de Estados Unidos, una resolución no vinculante que pide una “tregua humanitaria inmediata y duradera” ,y el acceso de ayuda sin trabas para llevar alimentos, bienes y servicios esenciales a la población civil de la Franja de Gaza.

Con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones, la Asamblea avaló el texto propuesto por Jordania en el que no nombra ni a Hamas ni a Israel, tras rechazar una enmienda de Canadá que pedía condenar expresamente a Hamás por los atentados del 7 de octubre que provocaron la muerte de más de mil 400 israelíes, la mayoría civiles.

El texto, presentado en nombre del grupo árabe y copatrocinado por casi medio centenar de países, “pide una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida, que conduzca al cese de las hostilidades”; rechaza el traslado forzoso de la población civil palestina, y exige la liberación inmediata e incondicional de todos los civiles que están cautivos “ilegalmente” y un “trato humano” para ellos.

A favor, votaron, entre otros, Rusia, China, Irán, Pakistán, Francia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Perú, España y Bélgica, mientras que Alemania, Australia, Reino Unido, Grecia, Japón, Suecia, Uruguay y Panamá se abstuvieron.

La resolución de “tregua humanitaria inmediata” en Gaza fue calificada de “infamia” por el representante de Israel, Gilad Erdan: ”Hoy es un día que pasará a la infamia. Todos hemos sido testigos de que la ONU ya no tiene ni un ápice de legitimidad o relevancia”.