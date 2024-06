Un joven mató a su primo que era 2 años mayor de un disparo en una zona residencial de Brownsville, en Brooklyn, Estados Unidos.

El menor responsable fue detenido y acusado por homicidio involuntario, homicidio por negligencia criminal y posesión de arma, informó la Policía de Nueva York, revelando que se inició una investigación para averiguar si el joven estaba jugando con el arma cuando se produjo el incidente letal.

Además, se señaló que cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a la víctima inconsciente y con una herida de bala en el pecho, a quien trasladaron a un hospital cercano, donde se certificó su fallecimiento.

El agresor había visitado a su primo en un quinto piso de un edificio de apartamentos donde vivía con su padre, un bombero, y su abuela, indicaron medios locales.

Dushoun Almond, quien dirige la organización Brownsville In Violence Out, que se dedican a luchar contra la violencia en el barrio, declaró que la familia les comunicó que los chicos estuvieron jugando con una pistola cuando se dispersaron, pero aún no sabe de dónde consiguieron el arma de fuego y no hubo testigos.

Violencia armada al alza

Un análisis publicado el año pasado por la revista Pediatrics señala que entre 2011 y 2021 la tasa de muerte por arma de fuego entre menores de edad aumentó 87 por ciento en Estados Unidos, convirtiéndose en la principal causa de muerte en niños y adolescentes.

Dicha incidencia destaca mientras la potencia que contabiliza en lo que va del año un total de siete mil 084 decesos por incidentes armados, de los que 599 fueron reportados como disparos involuntarios, de acuerdo con registros de Gun Violence Archive.

Este crimen se da días después de que el fiscal del distrito de Brooklyn, Eric González, anunció el desmantelamiento de una banda que mató a dos adolescentes en un tiempo de tres años, lamentando el número de víctimas que la violencia por arma de fuego cobra entre los más jóvenes en todo el país.

JVR