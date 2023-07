Kiev se aferra a Bajmut y garantiza respaldo de la OTAN ante rival común

Pese al diferendo por la adhesión de Ucrania, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ratificó su compromiso con Volodimir Zelenski en espera de la decisión, mientras abre la puerta a otro integrante, con miras a reforzar la seguridad con un enemigo común.

Previo a la reunión de la alianza en Lituania, su líder, Jens Stoltenberg, confirmó que reforzarán no sólo a los países miembro sino a la nación invadida al anticipar más apoyo militar, acto que coincide con el golpe del ejército defensor a Rusia al arrebatar el control de Bajmut.

“Controlamos las entradas, salidas y movimientos del enemigo en la ciudad”, informó la viceministra del Ministerio de Defensa, Hanna Maliar, en el día 502 de la guerra, al aprovechar el retiro de Grupo Wagner, que cedió posiciones a soldados regulares previo a la fallida rebelión.

Logro que aplaudió el jefe de las fuerzas terrestres, Oleksandr Sirski, pues resaltó que, aunque aún hay invasores, quedaron atrapados, pues la región está “bajo control de fuego de sus Fuerzas Armadas”. Y advirtió que el objetivo aún no termina, pues buscan ampliar su poder hacia Advivka y Marinka, pues no cesarán hasta replegar al ocupante, luego de mostrar en video cómo eliminan blancos rivales en el punto devastado.

El presidente (Recep Tayyip) Erdogan ha aceptado enviar el protocolo de adhesión de Suecia lo antes posible y trabajar estrictamente para garantizar su ratificación

Jens Stoltenberg, Secretario general de la OTAN

Con ello, Kiev ratifica su exitosa contraofensiva al acumular en más de un mes la recuperación de decenas de aldeas y avanzar kilómetro a kilómetro en las zonas anexadas al sumar en esta guerra 150 kilómetros cuadrados retomados dentro o cerca del Donbás y acotar espacio al rival, que prevé realizar en un par de meses las primeras elecciones en las repúblicas prorrusas que dice pertenecen a la Federación Rusa.

Esta estrategia también apunta a Crimea —el primer territorio que les quitó el Kremlin—, pues el defensor rodeó esa península para obstaculizar el intercambio y envío de armas desde Moscú. Pero el invasor no desiste de los combates y de afianzar su liderazgo al bombardear Sumi y otras ciudades y garantizar que los mercenarios que se rebelaron ya se alinearon al ratificar su lealtad.

Según el Kremlin, Putin se reunió con el líder mercenario, Yevgeni Prigozhin, y varios comandantes a sólo cinco días de la fallida revuelta para aclarar durante casi tres horas sus críticas y apaciguar las tensiones. Fecha en la que hizo la negociación para admitir a unos como soldados oficiales y exiliar a los que seguían empeñados como el chef de Putin.

Gráfico

Dichas acciones se dan a la espera de la solicitada membresía a la OTAN, pues Zelenski no quita el dedo del renglón, pese a la postura del sector de que ésta sólo se dará hasta que termine la guerra, para evitar lanzar a más naciones al conflicto, pues ello perturbaría su estabilidad.

Y Ucrania adelantó, de acuerdo con The Kiev Independiente y Ukrinform, que el mandatario acudirá a Vilna, sede del encuentro anual de la alianza, donde sostendrá reuniones bilaterales con aliados como Estados Unidos, al que busca convencer para dar el paso decisivo por su ingreso, así como con Canadá y Japón. No obstante, no se revelaron detalles del viaje para garantizar su protección como en salidas previas.

Este hecho responde a los amagos del Kremlin, que un día después de advertir ataques contra las plantas nucleares sostuvo que admitir a Kiev como miembro significaría “un peligro absoluto” con graves consecuencias, ante la ampliación de las fronteras en donde opera la OTAN, pues no evitó la suma de Finlandia.

Y se prevé que, aunque no haya plazos sobre su adhesión, anunciarán nuevo equipo para desminar zonas de riesgo, modernización de fuerzas y despliegues militares ante una posible amenaza rusa al reiterar que defenderán cada centímetro territorial y mejoraran la cooperación con Ucrania, pese a nuevos roces.

Y es que Turquía condicionó el aval a que Suecia como integrante 32 al demandar a cambio ser parte de la Unión Europea (UE). En un encuentro con Stoltenberg y el primer ministro sueco, Alf Kristersson, Recep Tayyip Erdogan logró su cometido tras esperar 50 años.

El organismo confirmó que Turquía aceptó enviar el protocolo lo antes posible a su Parlamento, pero falta el voto de Hungría, volcando la presión sobre el régimen de ultraderecha que por su afinidad con Rusia rechaza esta adhesión.

Sin embargo, no adelantaron demandas a Erdogan, al recordar que una de las objeciones para aceptarlo es el retroceso democrático, mismo que se evidenció en mayo pasado cuando extendió su mandato para alcanzar 25 años en el poder.