El Taliban advirtió que las mujeres afganas no podrán hacer viajes en solitario de larga distancia, al limitar éstos a 70 kilómetros, endureciendo nuevamente las normas contra el sector femenino desde su llegada al poder en agosto pasado.

El portavoz del Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio en Afganistán, Sadeq Akif Muhajir, detalló que, a partir de ahora, para poder hacer viajes largos las afganas deberán ir con un acompañante hombre, obligatoriamente de su familia, de lo contrario no podrían exceder el límite.

Si viajan más de 72 kilómetros no pueden hacer el viaje si no van a campanadas por un familiar cercano (hombre) Sadeq Akif Muhajir



Por lo anterior, el gobierno llamó a taxistas a ser vigilantes en la materia y no permitirles abordar si no llevan velo , más allá de la distancia del viaje. Sin embargo, no se precisaron sanciones contra los conductores que incumplan esta recomendación.

Esta prohibición entra en vigor a sólo unas semanas de que el gobierno demandara a televisoras dejar de emitir telenovelas con mujeres.

Ante estas nuevas señales prohibicionistas, Human Rights Watch (HRW) alertó que cada día avanza más la restricción contra el sector, asegurando que sus nuevas normas “van más allá de hacer prisioneras a las mujeres”.

SR & EASZ