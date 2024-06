Luis Arce se defiende de acusaciones hechas por Evo Morales

Luego de las acusaciones hechas por el ex presidente Evo Morales en la red social ‘X’, en donde señalo que el actual mandatario orquesto un auto golpe de estado, el actual mandatario, Luis Arce defendió su postura a través de la misma red.

En su publicación, Luis Arce, lamentó la posición del ex mandatario, señalándolo como fascista.

“Evo Morales, ¡No te equivoques una vez más! Claramente lo que ocurrió el 26 de junio fue un golpe militar fallido en Bolivia. ¡No te pongas del lado del fascismo que niega lo ocurrido! Los responsables que buscaron tomar el poder por las armas, están siendo procesados y serán juzgados, como fue el caso de los golpistas de 2019”.

Evo Morales, ¡no te equivoques una vez más! Claramente lo que ocurrió el 26 de junio fue un #GolpeMilitarFallido en #Bolivia. ¡No te pongas del lado del fascismo que niega lo ocurrido! Los responsables que buscaron tomar el poder por las armas, están siendo procesados y serán… pic.twitter.com/a64IOXZ4nt — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 30, 2024

Evo Morales anuncia que se postulará como candidato a la presidencia en 2025 Foto: Especial

¿Qué ocurrió luego del golpe de estado?

El gobierno de Bolivia realizó una rueda de prensa luego del golpe de estado, durante este mensaje se declaró que el mismo ex comandante José Zuñiga confesó no haber podido consumar los objetivos de su alzamiento; informó que el golpe de estado no se pudo consumar por la tardanza de los refuerzos.