Madre confiesa que le cobra renta, luz e Internet a su hijo de siete años (VIDEO)

Pero ese dólar debe ser utilizado con inteligencia por el niño de siete años, ya que a fin de mes debe pagarle cuentas a su mamá, de forma que una parte del dinero que recibe diariamente lo destina proporcionalmente a la renta, electricidad, su habitación y el servicio de Internet que ocupa su IPod, mientras que el resto lo puede utilizar en lo que le plazca.

O al menos eso es lo que cree el niño, ya que su madre confesó que en realidad el dinero que le cobra mensualmente a su hijo es destinado a un fondo de ahorros. Sin embargo, al darle esta tarea, la tiktoker afirma que el menor aprende a valorar el dinero y a ser responsable .

Aunque algunos padres y madres de familia valoraron el consejo y aplaudieron la enseñanza de la tiktoker, hubo usuarios que la criticaron y le pidieron que dejara disfrutar a su hijo de su infancia.

"No, no, no. Mi hijo de 16 años sabe cómo presupuestar, cobrar, pagar facturas, administrar una cuenta, etc., y nunca he hecho nada como esto", escribió una usuaria.