Médico le cobra dinero extra "por llorar" durante cirugía

Imagine tener que pasar por una cirugía, y por el gasto que implica la misma, y que el médico le cobre varios dólares por tener una “breve emoción” tan normal como llorar.

Eso es exactamente lo que le pasó a una mujer en Estados Unidos, que cuando vio su recibo del hospital tras la cirugía, se dio cuenta de que el médico le pasó factura por llorar un poco.

A la paciente no le quedó más que tomarlo con humor cuando supo que sus lágrimas le costaron 11 dólares, cerca de 230 pesos mexicanos.

Le cobran por la cirugía, pero también por llorar

Hay gente que criticó como “horrendos” los cargos que se hacen a los enfermos, pero llama la atención que otros señalaron que es muy importante el estado mental con el que se va a las consultas o cirugías.

11 dólares más por tener una emoción Foto: Captura/Twitter

Como relata Debate, una persona que leyó la publicación de la mujer, se animó a contar su propia experiencia: “Me desperté mientras me sacaban las muelas del juicio. Específicamente me desperté mientras martillaban uno de mis dientes para partirlo por la mitad. Me cobraron por la anestesia extra”. Otros siguieron:

Recientemente tuve una convulsión, me cobraron por “asistencia emocional” y cuando pregunté, la señora me dijo: “Sí, aquí dice que estabas angustiada” Usuario en Twitter

