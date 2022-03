México condena ataque a la central nuclear de Zaporiyia (VIDEO)

Juan Ramón de la Fuente expresó la preocupación de México por el ataque con proyectiles contra la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania.

Llamó al cese al fuego inmediato y a que las acciones militares de Rusia se apeguen a los principios del derecho internacional y al principio de proporcionalidad de las acciones que afectan a la infraestructura civil, en particular las instalaciones nucleares, los equipos y materiales radioactivos.

El embajador de México ante las Naciones Unidas, acusó que la agresión rusa "viola el principio relativo al principio de integridad de las instalaciones nucleares".

Durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo que aunque la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que el ataque con proyectil a las instalaciones no provocaron afectaciones en los reactores nucleares, sí hay una preocupación por estos hechos.

"Expreso la preocupación de mi país por el incidente relativo a la planta nuclear de Zaporiyia. Si bien, la información que se nos presenta indica que los reactores nucleares no fueron afectados y que los niveles de radiación no han incrementado, esto no disminuye la gravedad del incidente ni las posibles consecuencias que se derivarían en caso de una afectación mayor".