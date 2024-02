Mueren 5 agentes ambientales en enfrentamiento con la Policía en Haití.

En medio de las demandas por la renuncia del primer ministro de Haití, Ariel Henry, la capital Puerto Príncipe fue testigo de un trágico enfrentamiento, en el que 5 agentes de protección ambiental perdieron la vida a manos de la Policía.

La confrontación se produjo en la comunidad de Laboule, cuando la corporación se enfrentó a agentes de la Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas. El director del sindicato policial Synapoha, Lionel Lazarre, informó sobre el tiroteo y posteriormente actualizó la cifra de muertos en medio de nuevas tensiones en la división ambiental, debido a enfrentamientos previos con autoridades en el norte de Haití.

Según Lazarre el conflicto comenzó cuando la Policía le ordenó a los agentes ambientales que bajaran sus armas, lo que desencadenó un intercambio de disparos, aunque medios como la The Associated Press reportaron que tal versión no se pudo verificar, pues el portavoz de la Policía Nacional de Haití, Garry Desrosiers, evadió el tema, pero se observó a la Policía remolcar una camioneta con múltiples impactos de bala en el parabrisas con el nombre de la agencia.

Además del enfrentamiento en Laboule se registraron disturbios en otras partes de Puerto Príncipe, donde uniformados utilizaron gas lacrimógeno y municiones para dispersar a los manifestantes.

Estas protestas se intensificaron el pasado martes 6 de enero, lo que coincidió con la visita sorpresa del exlíder rebelde Guy Philippe a la ciudad, quien prometió participar en las protestas en las que haitianos exigen la renuncia del primer ministro, aunque su paradero no fue confirmado hoy, fecha simbólica, pues es la toma de juramento para los mandatarios.

(Con información de Montserrat Méndez)