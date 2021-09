El presidente Nayib Bukele se llama a sí mismo “dictador de El Salvador” en Twitter

EL presidente Nayib Bukele, se describe como “dictador de El Salvador” en su biografía de Twitter.

El mandatario se ha identificado antes en su cuenta de Twitter como presidente de El Salvador y “Papá de Layla”, pero ahora se llama a sí mismo “dictador”.

Ninguna instancia gubernamental de El Salvador ha denunciado que la cuenta verificada de Twitter de Bukele, @nayibbukele, fuera usurpada.

La descripción en la cuenta de Twitter de Nayib Bukele Foto: Especial/Captura

La gente de El Salvador le gritó "dictador" poco antes

El 15 de septiembre miles de personas protestaron con pancartas y gritaron que Bukele es un “dictador”; “No a la reelección presidencial, no al bitcoin, no a la militarización, no a la dictadura”, gritaron.

Él dijo que "la gente fue a luchar contra una dictadura que no existe"; como informó Noticieros Televisa, en marzo pasado dijo que El Salvador nunca será una dictadura “como quieren hacer creer a la gente algunos activistas, analistas, algunos periodistas y políticos que no fueron electos”.

Además de la nueva descripción en la red social, hecha recientemente, ya había cambiado en enero pasado su fotografía por la del personaje principal de la película “El Dictador”, comparte El Financiero. Subió la foto del almirante Haffaz Aladeen, protagonista de la película interpretado por el actor Sacha Baron Cohen.

AHM