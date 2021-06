Nicaragua: Ortega tacha a opositores de criminales; los acusa de golpistas

Ante las críticas a su régimen por la aprehensión de 20 opositores, entre ellos cinco precandidatos presidenciales, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseveró que su Gobierno no juzga a políticos o rivales sino a criminales que atentan contra el pueblo nicaragüense y organizan un golpe de Estado.

Durante una ceremonia por el 85 aniversario del natalicio del comandante Carlos Fonseca, el mandatario aseveró que no dará marcha a atrás en los procesos contra quienes han cometido delitos contra la patria y de lavado de dinero.

"No estamos juzgando a políticos o candidatos, se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado”, sostuvo el mandatario al recordar las movilizaciones de hace tres años y recordó que mantendrá la lucha contra quienes buscan actuar contra la soberanía nacional.

Además, descalificó que se trate de candidatos al asegurar que aún no se han inscrito porque no han llegado a esa etapa electoral; “que no vengan con el cuento de que son candidatos”, dijo en relación a las aprehensiones de Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora.

Asimismo, dijo que muchos de los arrestados se creyeron intocables por pertenecer a la alta sociedad y cuestión: “el que tiene más entonces a ése no se le puede tocar, la Fiscalía no lo puede tocar, la policía no lo puede tocar”.

Y nuevamente acusó a Estados Unidos de estar detrás de los opositores al asegurar que la embajada yankee ha reunido a líderes para unirlos en su contra y advirtió que las sanciones de ese país no lo van a doblegar.