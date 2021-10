Pandilla, detrás del plagio de 17 en Haití

Una de las pandillas más peligrosas y violentas que operan en Haití, la 400 Mawozo, fue señalada como la responsable del secuestro de al menos 17 misioneros extranjeros en Puerto Príncipe.

Aunque hasta el cierre de esta edición se desconoce el paradero o posible petición de rescate, autoridades señalaron que esperan entrar en contacto con los delincuentes, quienes podrían pedir una suma millonaria para entregar a las víctimas, identificadas por la organización cristiana Christian Aid Ministries como 16 estadounidenses y un canadiense, entre ellos al menos un menor de edad y varios ancianos.

De acuerdo con reportes periodísticos, los enviados creyentes fueron emboscados el pasado 16 de octubre por el grupo criminal señalado por múltiples homicidios y secuestros cuando viajaban en un autobús, después de realizar una visita en una zona en la que prevén construir un orfanato. Al respecto, un inspector policial detalló que todo apunta a esta pandilla, pues se sabe que su modus operandi es llevarse vehículos y autobuses con todo y pasajeros, lo que puso el foco en el grupo responsable de aumentar el clima de terror en la región desde hace varias semanas.

Además, se presume que habría dos ciudadanos haitianos con el grupo, quienes servían como apoyo para recorrer la región, incluso uno de los locales podría ser el conductor, según el testimonio de una persona ligada al grupo, que prefirió mantenerse bajo anonimato.

La organización religiosa, radicada en Ohio, Estados Unidos, detalló que buscan formas de ayudar a distancia para la recuperación de todos los involucrados. Previamente, medios estadounidenses, difundieron grabaciones en las que integrantes del grupo afectado activan una “alerta en oración”, pues hombres, mujeres y niños estaban retenidos.

Reza por nosotros.

Estamos siendo rehenes, secuestraron a nuestro conductor, no sabemos a dónde nos llevan

Presunta víctima de secuestro

Según diarios como The Washington Post y New York Times, una de las voces demanda la oración de fieles para que los pandilleros, que aún no eran identificados, “lleguen al arrepentimiento y la fe en Jesucristo”.

Dicho delito evidencia el crecimiento de grupos y pandillas en la región sumida en una severa crisis desde hace tiempo, misma que se profundizó tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse ocurrida en julio pasado, quien habría prometido acabar con estas agrupaciones, y un severo terremoto a inicio de agosto que dejó más de dos mil muertos.

Éste es el segundo secuestro de religiosos que presuntamente comete el grupo 400 Mawozo tan sólo en lo que va de 2021, banda liderada por Wilson Joseph; apenas tres meses antes del asesinato de Moïse en su residencia se registró la retención de hasta siete visitantes religiosos y se ha detectado un aumento en la desaparición de varios pasajeros que viajaban en un mismo vehículo.

Según medios y expedientes de las autoridades esa ocasión los pandilleros se llevaron a cinco sacerdotes y dos monjas, entre ellos dos ciudadanos franceses, y los intercambiaron por hasta un millón de dólares, pues ésa fue la suma que pidieron la liberarlos, hecho que ocurrió sin que se reportaran víctimas.

Además, en las últimas semanas, se ha reportado un alza de raptos a fin de obtener ganancias por la situación económica que enfrenta la región; según Reuters las principales víctimas son funcionarios, pequeños empresarios y hasta sacerdotes, quienes no cuentan con los recursos para contratar un equipo de seguridad, pero sí con el suficiente dinero para negociar su libertad.

Aunque las autoridades no han confirmado el secuestro, se reportó que un día antes de levantar a los extranjeros la Policía dio un golpe al grupo criminal al arrestar al menos a seis cómplices por asociación delictiva, quienes operaban en la región Cruz de los Ramos.

En tanto, fuentes de la embajada y del Departamento de Estado estadounidenses adelantaron que colaboradores se mantienen al pendiente sobre la situación para determinar si pueden intervenir en su liberación o no, velando siempre por el bienestar de todos los involucrados. Por separado, el Gobierno de Canadá indicó que cooperará con las autoridades haitianas para recopilar información que ayude a rastrear el paradero de los secuestrados y de los responsables.