Papa Francisco anuncia que firmó su renuncia en caso de impedimento médico.

El Papa Francisco dio a conocer que en caso de no poder seguir gobernando la Iglesia Católica por problemas de salud graves, ya dejó firmada su carta de renuncia.

El líder de la Iglesia apuntó que entregó la carta al entonces secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone. “Yo la firmé y le dije: ‘en caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen’. No sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado”, agregó.

El cardenal Bertone fue nombrado secretario de Estado por Benedicto XVI en 2006 y continuó en el cargo hasta el 31 de agosto de 2013, durante el pontificado del Papa Francisco.

“Ahora alguno irá a pedírselo a Bertone. Seguramente lo entregó al cardenal Pietro Parolin, el nuevo secretario de Estado. Yo se lo di a Bertone en cuanto fue secretario de Estado”, afirmó.

El Papa Francisco ha desmentido en varias ocasiones, sobre todo después de los insistentes rumores sobre una posible renuncia, que haya pensado en la posibilidad de dejar el cargo, aunque ha recalcado que es una de las opciones de futuro siguiendo el ejemplo del Papa Benedicto XVI, que renunció al pontificado en febrero de 2013, al asegurar que le faltaban las fuerzas.

“La puerta esta abierta y es una de las opciones, pero hasta ahora no he llamado a esta puerta. No he sentido aún esta posibilidad, pero esto no quiere decir que mañana no empiece a pensar en ello”, reiteró durante una rueda de prensa en julio pasado.