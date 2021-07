Pfizer y Moderna ven probar dosis en niños de 5 a 11 años

Las farmaceúticas Pfizer-BioNTech y Moderna prevén ampliar el tamaño de estudio de sus biológicos contra Covid-19 a niños de entre cinco y 11 años. La petición la realizó la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados Unidos, reveló, ayer, The New York Times.

Según el medio estadounidense, las empresas investigarán efectos secundarios en menores poco comunes como la inflamación de corazón, miocarditis y pericarditis, una inflamación del reverestimento alrededor del músculo cardiaco.

El pasado junio, Pfizer informó que había solicitado el permiso para aplicar su vacuna en menores de 12 años, y que los resultados de su ensayo estarían en septiembre. La firma estadounidense dijo que contemplaba inscribir en su ensayo hasta cuatro mil 500 niños en Estados Unidos, FInlandia, Polonia y España. Aunque en esa ocasión no detalló el número exacto de menores estadounidenses a los que incluiría, se sabe, de acuerdo con lo publicado por The New York Times, que los reguladores de Estados Unidos han solicitado a las empresas incluir a una población de tres mil niños en sus estudios.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en ese país han sido vacunados alrededor de siete millones de adolescentes con al menos una dosis del biológico.

Investigadores de los CDC estiman que de un millón de segundas dosis administradas a menores de entre 12 y 17 años, 70 casos podrían desarrollar miocarditis, pero se evitarían cinco mil 700 contagios

Moderna, por su parte, arrancó un ensayo con menores de 12 años en marzo. Según revela el Times, un portavoz de esa farmacéutica reveló que esperan la autorización de emergencia para su vacuna a finales de este año o principios de 2022.