Médicos en EU piden vacuna obligada; NY y California ponen lupa a empleados

En Estados Unidos, la presión por el alza en contagios por Covid-19 y el bajo porcentaje de personas vacunadas ha orillado a algunos estados a pedir como requisito la inmunización a empleados del gobierno, tal es el caso de California y Nueva York, que ayer anunciaron que solicitarán a los trabajadores contar con las dosis aplicadas o, en su defecto, someterse a pruebas semanales.

En Nueva York, una de las ciudades que se considera uno de los empleadores más grandes del vecino país, el alcalde Bill de Blasio emplazó a trabajadores municipales, incluidos maestros y oficiales de policía, a contar con la inmunización a mediados de septiembre; mientras que en California, la acción fue emulada y dirigida a todos los trabajadores estatales y millones de empleados de atención médica del sector público y privado a partir del próximo mes.

Sin embargo, en el caso de la gran manzana aún no está claro qué pasaría si los empleados se niegan a aplicarse el biológico. Algunos de los sindicatos que representan a los trabajadores municipales de Nueva York dijeron que la ciudad no podía imponer el requisito sin negociaciones.

Lo anunciado se produce el mismo día en que cerca de 60 líderes médicos y organizaciones de la salud que agrupa la Asociación Médica Estadounidense hiciera un llamado para que las instalaciones de atención médica cuenten con trabajadores inmunizados por completo.

“Los mandatos de vacunas tienen que ser uno de los principales caminos para avanzar porque nos acercan a la línea de meta. Los mandatos de máscaras solo te dan un poco más de tiempo”, señaló Ashish Jha, decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Brown.

Las acciones, también ocurren luego de las declaraciones del principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, quien señaló que Estados Unidos se encaminaba “en la dirección equivocada” ante el alza en contagios por Covid, sobre todo de la variante Delta que representa ya más de 83 por ciento del total de las infecciones. Ante ello, Fauci adelantó que se replantea solicitar el uso obligatorio del cubrebocas en espacios al interior.

Pero la intención por contener la enfermedad mediante mandatos es una medida que poco a poco se va extendiendo, no sólo en Estados Unidos, sino también en Europa, basta ver las restricciones que Alemania, Francia e Italia alistan para las personas que aún no han sido inoculadas contra el virus. Incluso, en Oriente, Israel también se sumó y emitirá restricciones a quien no se haya inoculado.

En Estados Unidos, St. Louis se convirtió en la segunda ciudad importante en exigir que las máscaras faciales se usen en interiores, independientemente del estado de vacunación, uniéndose a Los Ángeles para volver a imponer las órdenes.

“Para aquellos que están vacunados, esto puede parecer un castigo, un castigo por hacer lo correcto”, expresó ayer el ejecutivo demócrata del condado de St. Louis, Sam Page. “Escuché eso y siento esa frustración”.

El presidente Joe Biden debería “predicar con el ejemplo” e imponer más mandatos a la fuerza laboral federal y en lugares públicos donde el gobierno tiene jurisdicción, incluidos aviones, trenes y edificios federales, dijo la Dra. Leana Wen, excomisionada de salud de Baltimore.

“Necesitamos mandatos de vacunas y verificación de vacunas”, dijo. “Ya pasó el tiempo para que la administración Biden se sume a esto. Lo que estamos haciendo no está funcionando. Hacer más de lo mismo no es la respuesta aquí “.

De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, hasta ayer Estados Unidos registraba 34 millones 532 mil 529 casos en total y 610 mil 951 decesos por Covid-19.