Policía que se “distrajo” con su celular en caso Uvalde esperaba mensaje de su esposa, la maestra asesinada

Luego de las múltiples críticas por la inacción de policías evidenciada en un video durante la masacre en la Escuela Primaria de Uvalde, entre ellos un oficial que en repetidas ocasiones revisó su celular, se reveló que éste es el esposo de Eva Mireles, una de las maestras asesinadas con quien tenía comunicación cuando inició el tiroteo.

El representante del estado de Texas, Joe Moody, defendió a Rubén Ruiz, el uniformado fuertemente cuestionado por prestar más atención a su celular que a la escena, pues reveló que era el esposo de Mireles.

Dijo que aunque no daría declaraciones no podía permitir que calumniaran al oficial, pues mientras la gente cree que se trata de un oficial indiferente o distraído mientras asesinaban a varias personas sin saber que él esperaba un mensaje de su esposa, quien le avisó que un hombre armado ingresó al plantel y le había disparado.

Lamentablemente no pudo rescatarla, pues ella al igual que una compañera y 19 niños fueron asesinados en un salón de cuarto grado, por lo que exhortó a la población a no juzgar sin conocer toda la situación, lo que recuerda que hubo policías que intentaron entrar, pese a que no les dieron permiso, pues del buscaba desesperado a su esposa y hasta le quitaron su arma.

Agregó que Ruiz es otra de las víctimas, pues acudió de inmediato a la escena en busca de su esposa y revisaba constantemente el teléfono para saber si le había mandado un mensaje.

A través de redes sociales declaró que ese hombre lo perdió todo el pasado 24 de mayo y ahora es “calumniado como si fuera indiferente o activamente malicioso”.

Cabe destacar que las autoridades mostrarían fragmentos del video a las familias afectadas el fin de semana; sin embargo, se filtró parte de este video en el que se ve parte de la respuesta policial, lo que desató críticas, pues cuando ya estaban prácticamente afuera del salón escucharon más disparos y en vez de entrar regresaron al pasillo.

