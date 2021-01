Preocupa efectividad de dosis ante nuevas cepas del Covid-19

Ante la rápida expansión de casos de Covid-19 en el mundo y la presencia de tres nuevas cepas que se muestran más resistentes, crece la inquietud respecto a la efectividad de las vacunas contra estas variantes, luego de que farmacéuticas reportaran una menor respuesta.

El consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, advirtió que dadas las mutaciones del virus, es altamente probable que “surja alguna variante contra la que las vacunas (actuales) no sean efectivas”. No obstante, subrayó que “aún no es el caso” y que su empresa trabaja para adaptar sus productos a futuras posibles nuevas cepas.

En una teleconferencia en el Foro de Davos, afirmó que ante ese eventual escenario la empresa trabajan para adaptar su inoculante de manera que dentro de los 100 días o menos desde que suceda “tengamos una nueva versión de la vacuna y podamos mantener el alto nivel de eficacia al administrarla”.

Por separado, en una conferencia virtual organizada por el Centro Knight en asociación con la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la viróloga estadounidense Angela Rasmussen reconoció que hay preocupación sobre las nuevas variantes y las vacunas, sin embargo, se mostró optimista.

“Hay que entender que las variantes aparecieron a lo largo de la pandemia. Esto suele suceder con un virus como el coronavirus, que se reproduce constantemente y efectivamente suele suceder que ocurran distintas mutaciones genéticas. Las variantes no tienen significado funcional, sino que serán similares al original. La razón por las que nos preocupamos por las nuevas tres variantes es que parecen tener un carácter más contagioso.

“Parece ser que las vacunas que se desarrollaron servirán hasta cierta medida. Es un motivo de preocupación, pero debemos tener presente que los fabricantes han anunciado noticias alentadoras, que planean reformular vacunas de refuerzo que nos permitirá contar con una vacunación completa y no perder la eficacia. Pero es un proceso de regulación muy largo. Hay que garantizar que sean beneficiosas. Por eso es vital seguir reforzando las medidas sanitarias para reducir la transmisión del virus”, enfatizó.

El jueves, Novavax indicó que, tras evaluar a más de cuatro mil voluntarios, que el efecto de la inmunización fue “notablemente bajo” (49 por ciento) contra la cepa sudafricana, frente a 89 por ciento contra el virus original que desató la pandemia en Wuhan, China.

Esta semana, Alemania puso en duda la eficacia de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca para las personas mayores de 65 años. La comisión de inmunización del país recomendó que la inyección del fabricante de medicamentos sea autorizada solo para personas de entre 18 y 64 años.

En tanto, Johnson & Johnson informó este viernes que, tras un gran ensayo mundial con más de 44 mil voluntarios, su vacuna de dosis única tiene una eficacia del 72% para prevenir el Covid-19 en Estados Unidos, pero que observó una tasa del 66% a nivel mundial y sólo del 57% en Sudáfrica, donde circula una variante particularmente preocupante del virus. El anuncio fue uno de los factores que afectó las operaciones de los mercados bursátiles en EU, que ayer cerraron a la baja. Johnson & Johnson cayó 3.9%, mientras que Moderna subió 8.1%.

A su vez, un estudio publicado este viernes en la revista Science confirmó que la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech conserva prácticamente toda su eficacia frente a las variantes británica y sudafricana del virus del covid-19.

El jueves, ambas farmacéuticas anunciaron que los test in vitro realizados con el virus original y las mutaciones (creadas en laboratorio) registradas “no demostraron la necesidad de una nueva vacuna”.

“El plasma de los individuos que recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech neutralizó todas las variantes del virus SARS-CoV-2 probadas”, subrayaron las compañías, aunque reconocieron que la neutralización fue “ligeramente más débil” tanto en las tres mutaciones de la variante sudafricana que en las tres mutaciones de la variante británica, por lo que subrayaron que siguen “vigilando estas variantes y están listos para reaccionar” si alguna de ellas finalmente resiste a la vacuna.

El dato: La Agencia Europea de Medicamentos autorizó ayer el uso de la vacuna de AstraZeneca para todos los adultos, la tercera avalada después de las de Pfizer y Moderna.

Rusia lanzará vacuna Sputnik-Light en febrero

Rusia anunció que lanzará en febrero la versión de una sola dosis de su vacuna contra el Covid-19 Sputnik V, la cual llamará “Sputnik-Light”, informó luego de que Johnson & Johnson difundiera sus resultados.

“La vacuna de una dosis de J&J, que es básicamente la primera inyección de #SputnikV (vector adenoviral humano 26), mostró buenos resultados. J&J es esencialmente la primera mitad de Sputnik V. También lanzaremos la vacuna de una dosis en febrero, la llamamos Sputnik Light”, tuiteó.

En tanto que la Sputnik V (que requiere dos dosis) tiene más del 90% de efectividad contra el coronavirus, la eficacia de la versión “light” es menor: puede alcanzar al 85% en algunos casos, y menos en otros, había adelantado en diciembre un alto funcionario ruso.

La nación prevé que la dosis pueda convertirse en una solución temporal eficaz para varios países que han alcanzado un tope de la enfermedad.