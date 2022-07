Presiones derriban a Johnson; renuncia… pero aún no se va

El primer ministro británico, Boris Johnson, cedió ante las fuertes presiones en cadena y renunció al cargo a poco más de un mes de librar la moción de censura, evidenciando una menor resistencia que su antecesora, Theresa May, quien en plena crisis por el Brexit tardó casi seis meses en oficializar su salida tras una intento de destitución.

A menos de 24 horas de advertir “no voy a dimitir”, fiel a su carácter, el mandatario asumió su derrota ante el gabinete y ante el Partido Demócrata y confirmó su salida al reconocer que en el gobierno “nadie es remotamente indispensable”, que debe prevalecer la voluntad del Partido Conservador, pese a reiterar que no estaba de acuerdo, pero que por las acciones “en rebaño” ya no había respuesta alguna, una fuerte crítica a la renuncias en su contra.

Su esposa, Carrie Johnson, cargando a su hija, durante la conferencia del mandatario. Foto: Reuters

Frente a las oficinas de Downing Street, en donde ya lo esperaban decenas de periodistas, y luego de tres días de jaloneos destinados a obstaculizar su gestión, confirmó públicamente su decisión, misma que dijo adelantó a la reina Isabel II para abrir paso a un nuevo gobierno, que terminará con la elección del o la primera ministra número 15 bajo el trono actual.

Estoy inmensamente orgulloso de los logros de este gobierno, desde concretar el Brexit (…) superar la pandemia y, en los últimos meses, liderando a Occidente en hacer frente a la agresión de (Vladimir) Putin en Ucrania...

Boris Johnson, Primer ministro de Gran Bretaña

Ante funcionarios y su familia, pues entre los asistentes se encontraba su esposa Carry cargando a la más chica de sus hijos, el político de 58 años se dijo orgulloso de su trabajo antes de cumplir tres años en el cargo. Relató que enfrentó retos difíciles como el Brexit, la pandemia de Covid-19 y, recientemente, la guerra en Ucrania, conflicto que intentó mediar y por el que el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, externó su “tristeza”, por la salida de los aliados más fuertes en esta situación, pero Johnson ratificó en su mensaje a la nación que el apoyo se mantendría sin importar el ajuste gubernamental.

De esta manera, el líder tory vio frustrado su intento de mantenerse en el cargo hasta la próxima década, como anticipó al asegurar que tenía un gobierno “colosal”.No obstante, luego de las presiones siguió los pasos de sus antecesores May y David Cameron, este último luego de que ganara el Brexit en la nación.

Esta renuncia representa uno de los mayores golpes a un gobierno británico, pues al anunciar su dimisión también alcanzó su nivel más bajo de preferencia.

El instinto de rebaño es poderoso y cuando el rebaño se mueve, se mueve, y, amigos míos en política, nadie es ni remotamente indispensable Boris Johnson, Primer ministro de Gran Bretaña

Además, en poco más de 48 horas acumuló unas 50 dimisiones, la presión de su nuevo gabinete, pues el recién nombrado al frente de Finanzas, Nadhim Zahawi, lideró a un grupo de funcionarios para exigir a Johnson que abandonara el cargo lo antes posible como lo ameritaban sus escándalos y cuestionamientos a su incapacidad por polémicas como el partygate y su negativa a reconocer que sabía que respaldó para un perfil de alto nivel a un líder acusado de delitos sexuales.

Sobre el caso de Zahawi destaca que en redes sociales el nuevo integrante de gabinete hizo pública su fuerte postura al recriminar a su líder por ir en contra de lo que merecía el pueblo en referencia a “un gobierno estable, que actué con entereza”.

Sin embargo, la renuncia no será inmediata, pues Johnson adelantó que buscará negociar con los tories para permanecer en el cargo hasta el otoño al sostener ante ellos que así lo marca “mi deber, es mi obligación”, para cumplir lo que prometió desde 2019.

Johnson confía en que no haya una decisión acelerada en su bancada para elegir al sucesor y mantenerse en el cargo por unas semanas más, hecho para el que ya nombró a un nuevo gabinete, luego de la fuerte sacudida, y adelantó que en este periodo no impulsará nuevas políticas sólo las que tenía marcadas en agenda, para no alterar más al gobierno.

Su decisión fue celebrada por sus detractores al destacar que finalmente entendió las dificultades que enfrentaba al seguir en el cargo y calificaron la medida como “la mejor”, a quienes Johnson dedicó unas palabras en su amplio discurso al señalar que sabía que su decisión provocaría alivio entre unos y decepción en otros.

No obstante, otros sectores advierten que su permanencia en el cargo desafía al poder al poner sus condiciones, por lo que ya piden que en vez de prolongar su cargo nombre a un interino, apuntando directamente a su vicepresidente o adjunto, Dominic Raab.

En tanto, ya se barajan varios nombres para comenzar la carrera por la sucesión, pero sólo uno ha confirmado, hasta el cierre de esta edición su candidatura.

Entre los que destacan están actuales integrantes del gabinete como Ben Wallace, ministro de Defensa; Liz Truss, de Exteriores; Priti Patel, del Interior, y Jenny Mordaund, de Comercio, así como los dos que detonaron la oleada de renuncias, pues los exministros de Finanzas, Rishi Sunik, y de Salud, Sajid Javid, tiene apoyo entre los tories por el liderazgo mostrado al ser los primeros en separarse del cargo, lo que fue visto como el golpe preciso para obligar a Johnson a alejarse de Downing Street.

En tanto, el líder de Asuntos Exteriores de los tories, Tom Tugendhat, se convirtió oficialmente en el primer candidato, mientras que Dominic Raab, aliado de Johnson, descartó ante las presiones de la prensa sumarse a este proceso que podría empezar la próxima semana, pues el primer ministro informó en su discurso que tras el acuerdo de dejar el cargo se definió que la en breve se anunciará el cronograma en la materia, conforme se estableció en el Comité de 1922.

De concretarse su salida hasta octubre, Johnson rebasaría el periodo en el que estuvo Theresa May y se ubicaría como el sexto primer ministro con el periodo más corto con tres años y tres meses durante el reinado de Isabel II. Pero si los tories no aceptan su agenda, su mandato podría concluir antes de otoño, pues algunos líderes exigen que a más tardar la transición concluya en agosto, por lo que todo dependerá del calendario que dé a conocer.

