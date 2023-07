Puente clave que une a Rusia con Crimea sufre un nuevo ataque

Un ataque ocurrido la mañana de ayer dañó el puente Kerch, que une a Rusia con Crimea, anexada por Moscú desde el 2014, que es una ruta de suministro clave para las fuerzas del Kremlin en la guerra con Ucrania, lo que obligó al cierre temporal del tramo por segunda vez en menos de un año.

Funcionarios instalados por Rusia en Crimea detallaron que el tráfico se detuvo debido a un incidente de “emergencia” en el pilar 145 del puente y advirtieron a los habitantes de Crimea que se abstuvieran de utilizar el paso. Como resultado del ataque, se registró el fallecimiento de dos personas, mientras que una más —hija de la pareja fallecida— resultó herida.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó aumentar la seguridad en el puente de 19 kilómetros, repitiendo un llamado que hizo en octubre de 2022 cuando el tramo resultó gravemente dañado por una explosión que Moscú también atribuyó a Kiev. Además, el mandatario prometió que “habrá una respuesta de Rusia, por supuesto”.

En una reunión televisada con funcionarios, Putin declaró: “Lo que sucedió es otro acto terrorista del régimen de Kiev. Es un crimen que no tiene sentido desde el punto de vista militar, no tiene importancia porque el puente de Crimea no se ha utilizado con fines militares en mucho tiempo, y es brutal, porque civiles inocentes resultaron heridos y asesinados”.

Durante seis horas, el tráfico tanto de vehículos como ferroviario se detuvo, mientras que el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia señaló que el ataque fue realizado por dos drones marítimos ucranianos, por lo que abrió una “investigación oficial”; sin embargo, no proporcionó pruebas para corroborar su afirmación.

Por su parte, funcionarios ucranianos se mostraron discretos a la hora de asumir la responsabilidad; sin embargo, hubo un reconocimiento tácito. A través de un comunicado, el portavoz del Servicio de Seguridad de Ucrania, Artem Degtyarenko, expuso que la dependencia revelaría detalles sobre cómo se organizó el “estallido” después de que su país gane la guerra.

Gráfico

Por su parte, CNN dio a conocer que una fuente anónima del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) reconoció que el ataque al puente de Crimea fue resultado de una operación conjunta de esta dependencia y las fuerzas navales de Kiev.

El portavoz de la inteligencia de defensa de Ucrania, Andrii Yusov, expuso que el daño sufrido en el puente Kerch podría crear dificultades logísticas para las fuerzas rusas y señaló que el Kremlin utiliza el puente como un “principal centro logístico para mover fuerzas y recursos hacia el interior del territorio ucraniano”.

De acuerdo con imágenes de satélite tomadas ayer por Maxar Technologies, se registraron graves daños en los carriles hacia el este y el oeste del puente que cruza el estrecho de Kerch en la parte más cercana a la parte continental de Rusia, con al menos una sección colapsada. Mientras que el puente del ferrocarril que corre paralelo a la carretera parecía intacto.

Más tarde, el viceprimer ministro de Rusia, Marat Khusnullin, dio a conocer que el ataque dañó dos conexiones viales, una de ellas irreparable, aunque las afectaciones parecían menos graves que en el ataque ocurrido el 8 de octubre del 2022.

El funcionario añadió que el paso está cerrado para automóviles y únicamente es posible el tránsito de mercancías; asimismo, estimó que los vehículos particulares podrán usar nuevamente el paso en las primeras horas de hoy, aunque únicamente estará abierto un carril.

Agregó que los pilares submarinos del puente no sufrieron daños por la explosión; sin embargo, informó que tomará hasta septiembre restaurar el tráfico de doble sentido en un lado del puente, mientras que será hasta noviembre cuando la construcción se rehabilitará por completo.

Del lado ucraniano, la portavoz de las fuerzas de defensa y seguridad del sur de Ucrania, Natalia Gumeniuk, declaró que el daño al puente podría ser una provocación rusa antes de la suspensión de la Iniciativa de Granos del Mar Negro que expiró ayer.

El incidente no es el primero de este tipo, ya que el puente Kerch también sufrió daños graves el pasado 8 de octubre, luego de que un camión lleno de explosivos detonó en el puente cerca de un tren cisterna, provocando una reacción en cadena. El Kremlin acusó a Ucrania del ataque, pero Kiev respondió que el percance fue resultado de la lucha interna dentro de Rusia.