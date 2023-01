Putin arremete contra Occidente; advierte que sus armas “arderán”

El presidente ruso, Vladimir Putin, se lanzó contra Occidente por el continuo envío de armas a Ucrania al advertir a los que respaldan a Volodimir Zelenski que sus suministros y equipo militar “arderán” si persisten en esa estrategia.

Al apuntar contra el armamento aliado, insistió que Moscú tiene la mira en cada arsenal y vehículos enviados para destruirlos al denunciar que Kiev y “patrocinadores” son los únicos culpables del incremento de hostilidades, según la filtración de una conversación que sostuvo con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, sin hacer alusión al bombardeo en Dnipro, por el que suman 40 muertos.

Lo que pareció un mensaje directo contra Gran Bretaña, país que confirmó la entrega de 14 tanques Challenger 2 y misiles como parte “del paquete más importante” a los defensores a 327 días de la guerra, y contra otras naciones que refuerzan a los ucranianos como Estados Unidos, gobierno que alista la capacitación de éstos para el uso de los prometidos sistemas Patriot.

Pese a las condenas por Dnipro, Putin recalcó, según agencias rusas, que son los rivales los que marcan “la línea destructiva”, en referencia a la intensificación de ataques contra zonas prorrusas y territorio ruso debido al apoyo incesante para prolongar el conflicto por casi 11 meses, exponiendo que Rusia también sufre bajas como Ucrania, gobierno que hace semanas rechazó un cese el fuego por la Navidad ortodoxa.

Y es que Moscú acusó en las últimas horas crímenes ucranianos por la muerte de tres personas en Belgorod y el hallazgo de un cuerpo en un centro comercial destruido en Donetsk —región anexada—, porque “las fuerzas ucranianas han estado bombardeando desde la mañana”, de acuerdo con datos del Kremlin.

Gráfico

No obstante, estas bajas no se comparan con las provocadas por sus fuerzas contra la nación vecina tras el impacto de un misil en un edificio de departamentos en Dnipro, pues mientras los rescatistas mantienen la búsqueda de víctimas confirmaron el hallazgo de 10 cuerpos más con lo que suman 40 decesos, según una actualización de la administración militar del nuevo blanco de Moscú.

Además, aún hay hasta 35 personas desaparecidas, quienes podrían seguir entre los escombros de cientos de viviendas que se vinieron abajo tras el impacto de un misil KH-22, inmueble en el que vivían unas mil 700 personas y que se transformó en otro símbolo de lucha ucraniana, al congregar a civiles, quienes llevan velas, flores y hasta juguetes para honrar a quienes fallecieron ahí.

Más tarde, Zelenski respondió a las declaraciones de Putin al aseverar ante el mundo que es Rusia el que recurre a las hostilidades, lo que obligó a sus fuerzas a cambiar la estrategia de defensa, misma que adelantó “será más activa” gracias al reciente apoyo británico.

Agradeció directamente al premier, Rishi Sunak, quien confía en dar un curso diferente a la guerra. “¡Doy las gracias a todos lo que ayudan a nuestro estado! ¡Doy las gracias a todos los que trabajan por la victoria de Ucrania!”, publicó en un fuerte mensaje en Facebook, mientras el secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, promovió una investigación para enjuiciar a los responsables de estas violaciones internacionales, según la oficina del organismo, pues igual que la Unión Europea (UE) señaló que estos hechos son más crímenes de guerra.

En tanto, mandos militares advirtieron que el enemigo prepara más ataques, pues cuenta con decenas de misiles. El vocero del Comando Aéreo, Yuriy Inhat, admitió que actualmente Kiev no cuenta con la capacidad militar para derribar proyectiles como el que se impactó en Dnipro, en un sugerente llamado a aliados para seguir suministrando equipo.

Y es que las nuevas advertencias de Putin no mermaron las intenciones de los aliados de Ucrania, pues el gobierno británico explicó que, además de lo anunciado, alista la cooperación de vehículos aéreos no tripulados y otras naciones resaltan la importancia de no dejar de dotar de equipo a los de Zelenski.

Al respecto, Polonia instó a mantener y redoblar el envío de todo tipo de armas a los defensores para presionar a Alemania, pues de su respaldo depende que otros gobiernos de la región trasladen tanques especiales, según información publicada por el diario ucraniano The Kiev Independent. Por separado, el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, dijo que la asistencia militar es fundamental para que el ejército de Zelenski dé pasos firmes para expulsar a los invasores, esto previo a un viaje a EU, país que instruirá a los defensores sobre el uso de misiles que durante meses solicitó Kiev para reforzar su defensa aérea y a la vez aumentar su arsenal contra Rusia.