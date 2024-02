Putin reafirma poder militar con Avdiivka a 2 años de la invasión

La retirada del ejército ucraniano de Avdiivka puede inclinar la balanza en favor de Rusia tras dos años en guerra al aumentar su control territorial y forzar la negociación, a la que se resiste el presidente Volodimir Zelenski.

El golpe del pasado 17 de febrero adquiere relevancia no sólo por el segundo aniversario de la operación militar sino por otros factores: la zona se ubica cerca de los territorios que el Kremlin se apropió en 2022, ocurre a una década de la anexión de Crimea y a días de la inminente reelección de Vladimir Putin, explicaron a La Razón los internacionalistas Cristina Rosas y Andrés Serbin.

Sin aventurar plazos para el fin del conflicto, los académicos anticipan ajustes de tácticas en ambos bandos, pues Kiev busca resistir y revertir la situación que lo evidenció al pasar a la defensiva, pese a que contaba presuntamente con mayor arsenal que el enemigo, mientras que Moscú tratará de afianzar posiciones con respaldo de fuerzas en Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia, mismas que se anexó en un referéndum que Occidente desconoció a pocos meses de que estalló la guerra.

En el caso de la resistencia, Serbin, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), dijo que Avdiivka “implica un retroceso importante para Ucrania ante la tensión con la élite militar”, en referencia al relevo en las Fuerzas Armadas. Pues antes de esa derrota Zelenski nombró al comandante Oleksandr Sirski en sustitución de Valeri Zaluzhni ante la falta de resultados. Con ello, pretendía replicar el éxito de Bajmut, pues el mando fue artífice de esa victoria tras una batalla que se prolongó nueve meses, pero esta ocasión dejó el lugar para “salvar vidas”, de acuerdo con el Ministerio de Defensa ucraniano, cuya derrota no se le puede atribuir a él, pues se da en plena transición por fallos previos.

Pero Zelenski no da señales de cambios y en redes sociales se mantiene firme, pese a fallas de logística; incluso confrontó al rival con un mensaje en redes sociales “dos años, todos estamos aquí”, minimizando las críticas por roces que tuvo con integrantes de la cúpula militar.

En tanto, el invasor aprovecha este “juego de fuerza” en lo militar, político y electoral, pues genera entre votantes afines la idea de que esta operación fue una buena decisión que ya rinde frutos.

Para la profesora Rosas González, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, el invasor reafirma su postura de combate en busca de resultados deseados y no descarta avances territoriales de Rusia, luego de lecciones en torno a errores tácticos del pasado. Actos que le sirven a Putin de cara a lo comicios que se celebrarán entre el 15 y 17 de marzo, pues aunque lo global no impacta en lo doméstico, la internacionalista puntualizó que ahora sí puede ser un arma “con fines electorales” en un choque en el que el invasor sabe que no puede perder y “Ucrania se está dando cuenta que no puede ganar”, sin financiamiento.

Y es que al evaluar el respaldo de Occidente, los académicos coincidieron que el avance militar ruso puede abrir la puerta a la negociación, pero con ciertas reservas.

Serbin consideró que hay una “expectativa para sentarse a la mesa” ante el control que ratificó recientemente el Kremlin; sin embargo, persiste la desconfianza mutua, en la que Rusia tampoco se fía de Occidente, ni para volver a acuerdos previos como el de Minsk, y la región invadida prohibió por decreto negociar con los rusos.

Lo que reforzó Cristina Rosas al adelantar que si se llega al escenario de negociar la paz, Putin estaría “mejor posicionado” al “lograr más concesiones de que las podría obtener” en meses pasados.

Medio Oriente lo debilita

Pero tal paso depende también del exterior, justo cuando la guerra de Israel contra Hamas le quitó los reflectores a Kiev y evidenció problemas financieros para mantener su ofensiva.

A dos años de la guerra los internacionalistas enfatizaron que esa ayuda se agota, especialmente cuando Estados Unidos se ve obligado a canalizar sus fondos entre Zelenski y la nación asiática, víctima de una masacre de la resistencia islámica.

Al respecto, Cristina Rosas indicó que si Washington, principal respaldo de la resistencia, da más apoyo a Israel que a Ucrania prácticamente delegará a Europa la tarea financiera y militar, lo que implica destinar partidas presupuestales significativas, aunque “no está en condiciones y puede ser determinante para que se siente a negociar con los rusos”, esto en medio de nuevas amenazas incluso en Occidente, al recordar que el aspirante Donald Trump sugirió debilitar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Proceso en el que Moscú insiste que es irreversible que el rival recupere Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia, según informes del Instituto de la Guerra en torno a las zonas que el régimen se apropió en el primer año del conflicto, tema en el que aún presionan aliados de Zelenski al imponer sanciones económicas; sin embargo, éstas no vulneraron la economía rusa como querían, pues ésta creció, por lo que Andrés Serbin sentenció “la gran interrogante es qué sentido tiene aplicarlas”.

Y CRECE TENSIÓN CON EU. Ante el segundo aniversario de esta guerra, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró que hoy impondrá nuevas sanciones contra su homólogo Vladimir Putin, a quien llamó “loco, hijo de p…”.

Fue durante un evento privado de recaudación de fondos, según medios locales, cuando lanzó el insulto que sorprendió a los presentes, pues hablaba de otro tema cuando se refirió al invasor al puntualizar tenemos un loco y hacer alusión a las iniciales SOB (son of a…) sobre quien genera amenazas a nivel mundial.

Conducta ante la que el Kremlin respondió con una nota de protesta al recriminar el “carácter escandaloso y la inadmisibilidad de los insultos” a días de que el mismo Putin dijera previo a las próximas elecciones en EU que prefería que ganara Biden por sobre Trump, un aliado.

Y otros líderes se pronunciaron contra EU. El vocero, Dmitri Peskov, tachó de “gran vergüenza” la actitud del jefe de Estado al que tildó de “vaquero de Hollywood”; mientras que el embajador en ese país, Anatoly Antonov, dijo que ello amerita más que una disculpa, pues esa conducta se volvió repetitiva, lo que recuerda que el demócrata también insultó al líder chino, Xi Jinping, al llamarlo “dictador” cuando pretendían reforzar lazos.