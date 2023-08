Esta es la misteriosa relación entre los ovnis y la bomba atómica de Oppenheimer

Aunque en la ficción, Christopher Nolan nos quiera presentar a un Robert Oppenheimer que parece luchar contra sus demonios tras haber creado la bomba atómica, al final, fue un proyecto que tuvo un alto y grave impacto en el mundo, tanto así que toda la información al respecto se tuvo que ocultar en su momento. No dar a conocer cosas con el afán de "no alarmar" todavía más a los ciudadanos.

David Grusch, exagente de Inteligencia, declaró recientemente a la BBC de Londres y al The World Tonight de Radio 4, que todavía había mucha información que no podía revelar porque no le estaba permitido, sin embargo, ésta se ocultaba para proteger no sólo a Estados Unidos sino al resto del mundo.

¿Qué tienen que ver ambos acontecimientos? ¿Por qué es que tienen una estrecha relación? ¿Hay algo que se oculta, además de esa información que dice Grusch no puede revelar? Pensemos un poco.

En la imagen del video proporcionado por el Departamento de Defensa, de 2015, se ve un objeto inexplicable en el centro mientras se rastrea mientras se eleva a lo largo de las nubes, Foto: Especial

¿Qué relación hay entre la bomba atómica y los ovnis?

En las declaraciones que Grusch dio al The World Tonight de Radio 4, indicó que bajo la llamada "cultura del secreto", se comenzó en su momento a ocultar la información no sólo sobre los ovnis, sino también sobre la posesión de naves espaciales o de restos no humanos por parte de Estados Unidos.

Él dice que esta "cultura del secreto" bastante oculta, viene desde la Segunda Guerra Mundial, luego de sacar a la luz el Proyecto Manhattan, de Oppenheimer. ¿Por qué se quería guardar esta información? Por el impacto que había tenido la noticia de la creación de la bomba atómica.

Lo que hicieron, según Grusch, es aplicar la misma estrategia para con la información de los ovnis: mantenerla lo más oculta posible porque no querían generar el mismo revuelo y la misma crisis geopolítica como sucedió con la bomba atómica. Declara que el mundo no estaba preparado para lidiar con los ovnis.

leer más David Grusch dice que hay más información perturbadora sobre ovnis que no tiene permitido revelar

¿La bomba atómica de Oppenheimer atrajo extraterrestres?

Steven Greer, ufólogo estadounidense, fundador del Centro para el Estudio de la Inteligencia Extraterrestre, dice que hay seres extraterrestres que se encuentran "años luz por delante de nosotros en términos de tecnología" y que sí, la bomba atómica atrajo a los extraterrestres a la Tierra.

"Creo que la era moderna, llamémosla la era moderna donde hay tanto de esto sucediendo, coincidió precisamente con el desarrollo y luego la detonación de las primeras armas atómicas", indicó en palabras retomadas por el diario argentino Clarín.

"Lo que no sabíamos, lo que Oppenheimer y Teller y todas las personas que trabajaron en el Proyecto Manhattan no sabían, es que hay un pulso electromagnético que se apaga, noquea la red eléctrica. Este aspecto está entrelazado con la física cuántica e interrumpe los viajes y las comunicaciones extraterrestres. Así que eso llamó la atención de todos, estos otros sistemas estelares", sentenció.

¿Tú qué crees? ¿Que esta teoría de "la cultura del secreto" es cierta? ¿Crees que la bomba atómica y su detonación provocó que fuéramos todavía más visibles para los extraterrestres?