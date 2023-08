David Grusch dice que hay más información perturbadora sobre ovnis que no tiene permitido revelar

Habló de nueva cuenta y lo hizo para dejarnos con más incertidumbre. Luego de sus primeras revelaciones ante el Congreso de Estados Unidos, David Grusch, exagente de Inteligencia en el país que lidera Joe Biden, dio una entrevista a la BBC de Londres para asegurar que hay todavía más información sobre ovnis, pero que no le tienen permitido revelarla.

Deja en claro que no ha dado todos los detalles al respecto, no sólo porque no se lo tienen autorizado, sino también porque de hacerlo, tendría un fuerte impacto en la seguridad nacional y mundial.

La información era compartida por 5 países del mundo

Aún con que no tiene permitido hablar sobre ciertas cosas, Grusch dijo al medio británico que no sólo Estados Unidos sabía del tema y era poseedor de la información que reveló al Congreso, sino también que esta información fue compartida por cinco países en el mundo, conocida como "The Five Eyes".

¿Cuáles son estos países? Ahí te va:

Estados Unidos

​Reino Unido

​Canadá

​Australia

​Nueva Zelanda

De acuerdo a las palabras de Grusch, ellos compartieron datos sobre materiales extraterrestres y tecnología que no pertenece al planeta Tierra. Además, reveló que Reino Unido tiene acceso a su propio dispositivo alienígena, almacenado en una parte de la isla europea.

David Grusch dio perturbadoras declaraciones a la BBC. Especial

¿Relacionados con la bomba atómica?

David Grusch declaró para el programa The World Tonight de Radio 4, que la información de los ovnis se comenzó a ocultar por una estrategia llamada "cultura del secreto", la cual se aplicó desde la Segunda Guerra Mundial, luego del Proyecto Manhattan tras la creación de la bomba atómica por Robert Oppenheimer.

Luego del impacto que tuvo la bomba atómica y las informaciones que se dieron a conocer al respecto, decidieron replicar la estrategia con los ovnis y prefirieron ocultar esta información pues el mundo no estaba listo para lidiar con ellos.