Republicanos tienen peor día en disputa y sigue la parálisis

Las bajas expectativas del líder Kevin McCarthy de acabar con la disputa interna entre republicanos cerraron con el peor día de votaciones con cinco derrotas con lo que acumuló 11 fracasos y rompió un récord de casi 200 años.

Los repetitivos fallos superaron la marca de 11 intentos para elegir al presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos que data de 1839, según el recuento del diario The Hill, pues el bloqueo insistente del ala radical que ya se hace llamar “Nunca Kevin”, para presionarlo a aceptar sus exigencias, forzó a una ronda 12 que se realizará hasta hoy, sin garantías de que sea la última y que también rebasa las 10 boletas de la era de la Guerra Civil.

Al ingresar al recinto en el tercer día de negociaciones, McCarthy advirtió que no confiaba en despejar el revés “rebelde”, contrario a algunos de los rivales, lo que rápidamente se reflejó con otra negativa, la número siete.

Pero animado con revertir los sufragios del ala más dura de la bancada, él y quienes lo respaldan pugnaron por otras votaciones y ayer celebraron cinco en una sola jornada, dos más que los días previos, pero que no destrabaron la parálisis, pues hasta perdió votos al sumar sólo 200 contra 22 de su mismo partido, en vez de los 201 del pasado 4 de enero.

Incluso, rivales ahondaron las diferencias para demostrar que como tal no hay un contendiente, pero que no respaldarán a McCarthy si éste se resiste a hacer los cambios que piden; pues pese a concesiones en torno a la conformación de grupos legislativos como el de las reglas y hasta debilitar la principal figura en el recinto para dar más poder a los congresistas de base, de acuerdo con medios de EU, se mantuvo el rechazo para que ocupe el mayor cargo, como sucesor de Nancy Pelosi.

Las modificaciones de los “ultras” son para facilitar el derribo del líder en caso de que vean que éste no mantiene la ruta que desean para rivalizar directamente con el presidente Joe Biden en temas legislativos y consolidar la mayoría en el recinto como verdadera oposición en al menos una de las Cámaras.

Con ello, elevan la presión sobre el representante de California para negociar y acatar las condiciones, pero ni eso ganó sus votos, pues éstos cambiaron de “perfil”, pues mientras unos sufragaron otra vez por Byron Donalds otros lo hicieron por Kevin Hern, desoyendo los llamados del exmandatario Donald Trump.

Incluso, uno de los radicales votó por alguien que ni pertenece a la Cámara baja. En un peculiar sufragio Matt Gaetz nominó a Trump al señalar que, aunque el magnate no ganó un asiento en la Cámara, sí puede ser el líder de la lucha republicana, pues no va contra las reglas y le daría más reflectores a quien busca de nuevo la candidatura presidencial. Y hasta declaró a la prensa que la situación parece arrinconada a dos escenarios: Kevin desiste o “construimos una camisa de fuerza que él no está dispuesto a evadir”.

El nuevo fracaso que mañana abre su cuarta jornada mantiene al recinto en una parálisis, en medio de presiones de la minoría que lidera Hakeem Jeffries, lo que coloca al Congreso 118 como el quinto más polarizado por la indecisión para nombrar al orador principal, pues datos de The Hill exponen que se acerca a los 12, 22, 44, 63 y hasta 133 intentos por nombrar a quien como presidente del órgano se une a la línea presidencial, pues en caso de que no haya Ejecutivo quienes podrían asumir dicho cargo son la vicepresidenta Kamala Harris y el líder de la Cámara de Representantes.

Y luego de que por la noche votaron para suspender de nuevo el proceso, algunos republicanos no descartan que las siguientes fases sean para pedir a McCarthy que abandone sus aspiraciones, pero aliados de éste insisten que la jornada de hoy podría ser más “optimista”.

En tanto, otros sectores piden buscar otra nominación que sí logre consenso, como el caso de Jim Jordan, el primero por quien optaron los “rebeldes” o el número dos del partido Steve Scalise.

No obstante, la marca de derrota histórica quedará sobre una bancada que pretendía presumir su mayoría legislativa, pero sólo provocó que por tercer día consecutivo se retrasara la juramentación de los nuevos miembros del Congreso.

BIDEN DESAFÍA A OPOSICIÓN

Al confirmar nuevas restricciones migratorias, el presidente se lanzó contra los republicanos al advertir que, pese a los bloqueos legislativos, seguirá la ruta para ordenar la situación migratoria.

Previo a su primer viaje a la frontera con México, sostuvo que “seguiré ofreciendo soluciones desde mi trinchera”, al aprovechar la división que persiste entre los republicanos, pues detalló que los programas que impulsa en torno a los ilegales que intentan cruzar hacia su territorio tratan de desalentar la migración y mejor invertir en oportunidades en los países de origen, tal como lo ha hecho Kamala Harris al negociar con México y países de Centroamérica.

Asimismo, el demócrata explicó que se ha reforzado la lucha en la materia para frenar a los coyotes y polleros, pero deben actuar desde varios frentes para desarticular dichas organizaciones criminales, hecho en el que su gobierno ya arrestó a hasta siete mil en su gestión, según declaraciones en conferencia.