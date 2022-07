En vilo, permanencia de Draghi en Italia

Mario Draghi, quien fue nombrado primer ministro hace más de un año para calmar la crisis gubernamental en Italia, renunció al cargo luego de que su propia coalición le diera la espalda en el Parlamento; sin embargo, el presidente Sergio Mattarella la rechazó al señalar que aún es posible evitar la repetición de ese convulso escenario.

La decisión, confirmada ante el Consejo de Ministros ayer, se dio tras el rompimiento con el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), partido que lidera su predecesor Giusseppe Conte.

Dicho sector abandonó la sesión legislativa antes de votar una propuesta para enfrentar la inflación con la que Draghi prevé ayudas por hasta 26 mil millones de dólares para contener la inflación y la crisis económica, impulsada por la guerra de Rusia en Ucrania y la lucha contra el Covid-19.

Presuntamente la negativa en el voto de confianza responde a que la propuesta es insuficiente ante el alza de precios que aqueja a la región, aunque no se reveló si hubo una contraoferta, pero con los de Conte cumplieron su amenaza de evidenciar la pérdida del liderazgo de Mario Draghi.

En tanto, algunos líderes italianos, como el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, denunciaron que dicha acción fue plantificada por el líder de M5S para afectar a quien fuera su sustituto.

Ante este episodio, el líder italiano y expresidente del Banco Central Europeo admitió que “la coalición de unidad que apoyó a este gobierno ya no existe”, en referencia al grupo conformado por partidos de derecha, izquierda, centro y los populistas de M5S, a los que responsabiliza de bloquear el gobierno en medio de una situación crítica.

No obstante, ante la falta de coincidencias decidió abandonar el cargo, hecho que notificó personalmente a Mattarella en su residencia oficial en Roma.

Cuando ya se hacía lejos del gobierno por la falta de confianza de una de las alas de la coalición, el presidente rechazó la dimisión del político de 74 años y lo exhortó a recuperar la mayoría parlamentaria para evitar obstáculos al gobierno y como una estrategia para ganar tiempo ante un posible nuevo fracaso.

El líder insistió en que Draghi debía repensar la situación y acudir al Parlamento para negociar en la materia, como lo ha hecho hasta ahora en temas relevantes, como el manejo de la pandemia de Covid, una de las prioridades durante su gestión de casi año y medio, y recuperar el control para sacar reformas económicas cruciales.

Sin embargo, su retorno ante los congresistas será después de un viaje a Asia en torno al suministro de gas, mismo que ya estaba programado, pues Italia es una de las naciones europeas que esta semana vio reducido o bloqueado el suministro energético desde Rusia, al igual que su socio Alemania, pues la empresa ENI acusó que recibió una tercera parte menos de los recursos que llegan a diario desde ese régimen, a través de Gazprom, que tiene a la Unión Europea (UE) buscando alternativas en caso de que les cierre la llave del gas poco antes de que llegue el invierno.

El Parlamento italiano evidencia butacas vacías, tras la salida de los integrantes de la fuerza política M5S, en rechazo al plan económico antiinflación de Draghi, ayer. Foto: AP

Con ello, queda en vilo su continuidad hasta el próximo 20 de julio, cuando se programaría su comparecencia ante el parlamento para convencer a los de M5S, quienes calificaron de insuficiente la propuesta, pese al riesgo que podría causar previo a que el gobierno defina el gasto anual, y ante lo que el líder Draghi refirió que hizo todo lo posible para satisfacer las necesidades expuestas de todas las fuerzas políticas, atribuyendo el fracaso al partido opositor.

De no recuperar la confianza de ese movimiento y que prevalezca el desaire de los populistas comandados por Conte, algunos medios anticipan nuevas tensiones debido a que no descartan que dicho partido quede fuera del gobierno, pues las demás fuerzas políticas aplaudieron el plan del primer ministro para combatir el alza de precios en apoyo a las familias y a las empresas italianas para evitar un mayor impacto económico por la situación que aqueja a nivel global.

No obstante, no hay nada escrito, pues de no lograr la reconciliación que promueve Sergio Mattarella podrían adelantarse las elecciones generales previstas hasta mediados del próximo año, pues en 2023 concluye el periodo del actual poder legislativo, ahondando la crisis que persigue al país desde el 2021, cuando Mario Draghi llegó como un relevo de emergencia.

La otra opción es que el actual primer ministro encuentre a un líder interino que forme una nueva coalición sin romper por completo el gobierno, pero que igual causaría un severo daño poco antes de que éste se enfrente a la elaboración del presupuesto.

Con su posible salida, Ucrania, país envuelto en una guerra, perdería a un segundo aliado en lo que va del mes, pues la semana pasada el primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó su renuncia tras una ola de escándalos que detonó un cúmulo de dimisiones.

Dichas acciones se dan a poco más de un mes que el propio Draghi externara su apoyo al líder ucraniano, Volodimir Zelenski, durante una visita a Kiev en la que varios líderes europeos garantizaron ayuda humanitaria, militar y hasta económica a la nación invadida, pues hizo el viaje junto al mandatario francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro alemán, Olaf Scholz, casi al cumplirse tres meses de ese conflicto.