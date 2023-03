Rusia desmiente contacto con dron de EU y acusa “maniobras bruscas”

El régimen ruso rechazó las acusaciones de Estados Unidos en torno al presunto derribo de un dron militar al precisar que ni siquiera se tuvo contacto con la aeronave rival que sobrevolaba ilegalmente el Mar Negro.

“ Los combatientes rusos no usaron armas aerotransportadas, no entraron en contacto con un vehículo aéreo no tripulado y regresaron a salvar a su aeródromo base”, aclaró el Ministerio de Defensa de Moscú, de acuerdo con la agencia rusa TASS, luego de que fuera responsabilizado por la Casa Blanca de golpear el equipo MQ-9 y provocar su caída.

Con ello contradice las versiones de la Fuerza Aérea estadounidense de que un supuesto caza golpeó la hélice de la aeronave no tripulada.

te puede interesar China apuesta por mediar paz entre Ucrania y Rusia

Incluso, elevó las tensiones al detallar que las fuerzas de Joe Biden son las que desafían al rival al realizar misiones irregulares contrarias a las normas internacionales, pues aseveró que el dron que supuestamente cayó al mar “violó los límites del área del régimen temporal para el uso del espacio aéreo”.

Incluso, sugirió que el incidente pudo se provocado por su falta de capacidad, una respuesta directa a lo alegatos de Washington de medidas “poco profesionales”; pues de acuerdo con la versión del Kremlin el dron realizó “maniobras bruscas, emprendió un vuelo descontrolado con pérdida de altitud y chocó contra la superficie del agua”.

Previamente, se reportó que EU ya convocó a una reunión el embajador ruso en su territorio para protestar formalmente por lo sucedido durante la mañana de este martes en aguas internacionales, cerca de la península de Crimea, territorio que Rusia se anexó ocho años antes de invadir Ucrania, conflicto en el que ya arrebató cuatro territorios más: Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia.

Síguenos también en Google News

FBPT