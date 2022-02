Rusia y EU llevan caso Ucrania ante la ONU

Diplomáticos de Rusia y Estados Unidos convirtieron la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en otro escenario de disputa por el riesgo de que escale la situación en Ucrania.

Estados Unidos, promotor de analizar el tema, fue el primero en lanzar nuevas acusaciones contra el Kremlin al sostener que Rusia busca nutrir aún más a sus fuerzas armadas contra Ucrania, pues prevé que el envíe hasta 30 mil soldados a Bielorrusia, país con el que Rusia y Ucrania comparte frontera, co parte de la mayor movilización en la región en décadas.

Por ello, el gobierno de Joe Biden reiteró que alista una serie de duras sanciones “rápidas y decisivas” contra la gestión de Vladimir Putin si no desisten y retiran a sus soldados, un día antes de la nueva reunión entre el secretario de Estado, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

En respuesta, Rusia, que intentó evitar la discusión pública en Nueva York, sede de la ONU, reiteró que no hay intención de invadir a la nación vecina y el embajador ruso, Vassily Nebenzia, insistió que todas estas acusaciones sólo muestran que EU sigue generando “histeria” y “pánico” , hecho que dicen no es nuevo, al recordar que en 2003 creó una historia de que Irak acumulaba armas para emprender una guerra y años después el propio gobierno admitió que no existía esa evidencia. Asimismo, externó su preocupación por las reiteradas amenazas de EU y Gran Bretaña a imponer sanciones cuando no se ha registrado ningún ataque.

Ante lo que la representante estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, acotó “la provocación es de Rusia, no de nosotros ni de otros miembros de este Consejo”.