El gobierno de Ucrania reiteró el llamado a sus aliados a mantenerse unidos, rebajando las alertas sobre un inminente ataque de Rusia, pues sostiene que aún con armamento no caerá en provocaciones; mientras que Estados Unidos alista alternativas para el suministro de gas a Europa ante una invasión y extiende la presión contra Bielorrusia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, respaldado por su ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, aseveró que la situación está “bajo control”, pues no hay motivo para entrar en “pánico” ni pruebas de que Rusia planee una incursión inmediata, con miras a la reunión que celebrarán diplomáticos de ambas naciones en París, aunque recordó que su país sigue recibiendo apoyo militar en caso de que escale la situación.

En esta ruta por minimizar el riesgo destacan Francia y Alemania que insisten en mantener la vía diplomática para alcanzar una salida al detallar que es posible “contribuir a reducir la escalada”, según el canciller, Olaf Scholz. Incluso, el presidente galo, Emmanuel Macron, adelantó que se reunirá el próximo 28 de enero con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en busca de un avance, pero le hará saber que “si hay una agresión, habrá represalias” con un costo muy alto.

En contraste, EU insiste en tomar acción en temas energéticos más allá del envío de armas y equipo, pues el gobierno de Joe Biden prevé que si no avanza la negociación o se da un ataque el Krem-lin corte el suministro, como amagó hace unas semanas Bielorrusia ante las sanciones de la Unión Europea (UE).

Fuentes del gobierno revelaron que ya hay contacto con proveedores de Asia y África ante un posible colapso en pleno invierno si Rusia decide responder con la suspensión del recurso, pues hasta 35 por ciento del gas que recibe la región proviene de este país.

Sin una fecha aproximada, a la par de los intentos de invasión en Kiev, señalaron que deben estar preparados si se da el corte deliberado. Horas después, la Casa Blanca ratificó la estrategia al informar que tres días después de la reu-nión Putin-Macron, Biden dialogará de manera presencial con el emir de Qatar —tercer país con más reservas en el mundo—, Tamim bin Hamad al-Thani; sobre este tema, medios locales adelantaban pláticas para un acuerdo sobre el envío de gas, pero ésta no sería la única vía de garantizar el suministro, pues ampliarían la alianza con naciones y empresas e insisten que no requieren volúmenes altos, sólo incrementar el actual o enviar un pequeño suministro.

Biden reiteró que mantendrán el reforzamiento defensivo, pero descartó activar sus tropas en el corto plazo, después de que se informara que ocho mil soldados están en alerta en caso de ser requeridos; no obstante, recalcó que actuarán conforme decida Rusia, que ha acusado a EU de aumentar la tensión al enviar junto a sus aliados tropas, tanques, misiles y aviones de combate, lo que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de extremadamente preocupante. Por separado, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, precisó que una intervención de sus Fuerzas Armadas depende de si las tropas rusas que se encuentran cerca de Bielorrusia intentan cualquier ataque contra Ucrania.

En este tema, Biden apuntó que buscarán resolver las tensiones mediante el diálogo como hasta ahora, pero ello no implica que no habrá sanciones, pues prevé, incluso, actuar directamente contra las finanzas personales de Putin. Al ser cuestionado por reporteros, puntualizó que no descarta imponer este tipo restricciones a su homólogo, aunque no entró en detalles.

Asimismo, se lanzó contra el régimen bielorruso al advertir que éste se debe atener a las consecuencias si interviene en esta escalada y apoya a Rusia en una posible invasión, pues esto provocaría un severo conflicto y cambio mundial al convertirse en “la invasión más grande desde la Segunda Guerra Mundial”, esto a unos días de que el mandatario Alexander Lukashenko señalara que es más fuerte la alianza de esas dos naciones que la de Occidente.

El dato: Canadá, al igual que EU y otros países, también recomendó a sus ciudadanos salir de Ucrania por las tensiones en la región ante una posible invasión desde Rusia.

PUTIN DOBLEGA A CRÍTICOS

Pese a las tensiones geopolíticas, Rusia aumentó la represión contra sus opositores, al incluir al principal rival del gobierno, Alexéi Navalny, y cuatro de sus excolaboradores en una lista de terrorismo.

La agencia federal de supervisión financiera del Kremlin igualó a quien sobrevivió a un envenenamiento y a personas relacionadas con su organización, borrada por el gobierno, con integrantes de grupos criminales como el Estado Islámico al acusarlos de convertirse en agentes extranjeros, por recibir presuntamente dinero a cambio de atacar a Putin.

Su inclusión en este listado les prohíbe publicar información en línea o medios de comunicación, organizar eventos públicos y hasta participar en elecciones, lo que recuerda a las restricciones contra Navalny cuando intentó desafiar a Putin en una contienda por la presidencia.