Reportan hasta 45 muertos por paso del huracán "Ian" en Florida, Estados Unidos

La cadena de noticias CNN informó que por el paso del huracán "Ian" en costas de Florida, que ya se degrado a ciclón tropical, 45 personas perdieron la vida , aunque las autoridades del estado dieron a conocer que dejó 23 víctimas mortales.

De acuerdo con la Comisión de Forenses Médicos de Florida, las víctimas tienen entre 22 y 92 años y en su mayoría presentaron signos de haber fallecido ahogadas, además que sus cuerpos fueron hallados flotando en calles inundadas y en la playa, así como en algunos casos en el interior de vehículos.

Cabe señalar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el huracán "Ian" podría ser el "más mortífero" de la historia de Florida, que ya ha sido declarada zona catastrófica.

Por otra parte, la Guardia Costera de Estados Unidos ha rescatado a 275 personas en todo el estado , sobrevolando y operando en áreas "irreconocibles", donde "no se ven como solían ser. Los edificios que alguna vez fueron puntos de referencia en la comunidad ya no están".

El contraalmirante Brendan McPherson dijo a CNN que las operaciones de rescate han sido trabajadas "cuadra por cuadra para asegurarse de que todos salgan y que cualquiera que necesite ayuda, pueda obtenerla " y éstas seguirán hasta que consideren ya no es necesario rescatar a ningún ciudadano.

"Lo que estamos descubriendo es que muchas de las personas no están gravemente heridas y no están en peligro inmediato, pero están varadas. Están atrapados en islas, ya sean islas hechas por el hombre que han estado allí durante algún tiempo y que están rodeadas de agua, pero lo más importante, esas áreas que antes no eran islas y ahora están rodeadas de agua"