Supermartes allana ruta a Biden y... sube riesgo de que vuelva Trump

Sin grandes sorpresas, los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden y Donald Trump aseguraron prácticamente la revancha de 2020 para el próximo 5 de noviembre con un amplio dominio en sus contiendas.

Aunque no amarraron el total de delegados para declararse oficialmente en candidatos demócrata y republicano, respectivamente, sí definieron una tendencia irreversible.

Ello deja en evidencia la persistente amenaza de que el magnate vuelva a la Casa Blanca, pues pese a que hace cuatro años desconoció el triunfo de su rival aún goza de amplio respaldo entre la población, lo que contrasta con los múltiples cargos penales en su contra en cuatro juicios, que incluso podría enfrentar antes de la cita de fin de año.

En una carrera que no fue tan reñida como en años previos, ambos se colocan a escasos pasos de la declaración oficial rumbo a las Convenciones Nacionales.

Biden, actual presidente, se llevó 15 de las 16 primarias al sumar casi la mitad de los delegados necesarios al cerrar con mil 400 de los casi dos mil que requiere con las victorias en Alabama, Maine, Mi-

Gráfico

nnesota, Texas y hasta Iowa, que sólo albergó el caucus liberal, pues el bando conservador lo celebró antes.

Y únicamente perdió el territorio de Samoa Americana a manos del liberal Jason Palmer, quien enfocó su campaña en esa región, el único tropiezo hasta el momento en esta carrera.

Sin embargo, resalta que prácticamente arrasó al conseguir en la mayoría de estas entidades en disputa más de 80 por ciento de la preferencia, en una evaluación en la que no tuvo rival; pero exhibió dudas en torno a la seguridad fronteriza, la economía y hasta su edad en caso de que se quede cuatro años más en la Casa Blanca, según las prioridades enlistadas por los votantes, reflejado en las preguntas que cientos de ellos también respondieron en las papeletas.

En tanto, su mayor rival, el político de 77 años evidenció ayer que, pese a las críticas, sigue firme para otro mandato en su tercera contienda consecutiva.

[MISSING]binding.image.description

Y es que ayer venció nuevamente a su rival en el proceso interno, Nikki Haley, mientras en las boletas aparecen todavía otros contendientes como Vivek Ramaswamy y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quienes abandonaron la lucha a inicios de año al respaldar al exlíder tras admitir que no lo alcanzarían.

Trump, quien es acusado de delitos por interferencia electoral en Washington y Georgia, falsificación de registros comerciales en Nueva York y hasta retener archivos confidenciales en Florida, se llevó ampliamente el primer supermartes del año con más de 70 por ciento del voto en promedio, según sondeos publicados por Associated Press y Reuters.

Además resalta que una de las victorias más importantes fue la de Colorado. Pues en dicha región compitió gracias a la intervención de última hora de la Suprema Corte, que un día antes eliminó la exclusión del estado por la supuesta incitación a la insurrección en el Capitolio, por la que decenas de simpatizantes enfrentan penas de hasta 20 años en prisión por seguir su llamado incluso a asesinar a su vicepresidente, Mike Pence. Victoria que se repitió en Maine, que también lo había eliminado unilateralmente de la boleta, mientras Illinois irá a las urnas a mediados de mes.

No obstante, aunque el empresario prometió aplastar a Nikki Haley, su pronóstico no se cumplió.

Gráfico

Él aseguró ante su fuerza política al inicio de la jornada “vamos a ganar todos los estados”, pero la exgobernadora se llevó un tímido triunfo al arrebatarla poco más de 70 delegados en Vermont donde rebasó casi 50 por ciento de la preferencia en la que representó su segunda victoria en la semana luego del primer triunfo del pasado 3 de marzo en la capital, Washington DC, mientras que en otros estados sólo obtuvo entre 10 y 35 por ciento del voto, sin datos precisos en Alaska.

Con ello, Donald Trump parece sepultar las aspiraciones de la exdiplomática, pues analistas anticipaban ayer el tiro de gracia para ella. Sin embargo, Haley no dio señales de abandonar al recalcar que no respaldará a Trump, quien la ha insultado constantemente, al insinuar que no necesita de su apoyo para vencer a Biden en noviembre, gracias al respaldo a nivel nacional, pues varios sondeos lo colocan ligeramente por arriba del mandatario, quien va por un segundo mandato consecutivo, hecho que Trump no logró.

Tras los resultados, el magnate insistió que el 5 de noviembre será “el día más importante de la historia”, pues augura su retorno a la Casa Blanca para 2025.

Incluso, estimó con la nominación en el bolsillo, pues su equipo dice que la sellará matemáticamente en dos semanas, que los republicanos tendrán la unidad rápidamente, sin hacer alusión a Haley, luego de arremeter de nuevo contra su sucesor Joe Biden, a quien tildó del “peor presidente”, por temas clave como la economía y la crisis migratoria a causa de su política de fronteras abiertas, tema en el que sus aliados conservadores confían en que será la opción para sellar la frontera.

Gráfico

En contraste, Biden, quien mañana emitirá su último discurso sobre el estado de la nación si no consigue un segundo mandato, reiteró que este triunfo es clave para evitar el retorno del líder que polariza a la potencia, en medio de críticas por su apoyo a Israel en una cuestionada guerra y si insistencia en financiar a Ucrania en un conflicto con Rusia.

Y convocó a sus simpatizantes a defender la democracia y la libertad de la “oscuridad”, en referencia al asalto al Capitolio de hace tres años, pues recalcó que su rival es capaz de poner en riesgo a la nación con tal de asegurar el poder de nuevo, lo que enfatiza que éste le lleva cierta ventaja a nivel nacional, de acuerdo con varios sondeos.

Previamente, el líder de la Casa Blanca se dijo listo para una campaña más agresiva, anticipando el tú a tú que adelantaba la prensa, pues ya sólo quedarán ellos dos en la lucha.

En el supermartes también destaca el proceso en California donde se definirán a los posibles sucesores de la fallecida senadora demócrata Dianne Feinstein y del recientemente destituido líder republicano de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy.

En el primer caso se reportó que el demócrata Addan Shiff se aproxima al puesto, pero deberá superar una segunda vuelta.

Votantes acuden a las urnas en Massachusetts durante el primer supermartes del año, proceso que congregó a residentes de 16 regiones, ayer. Foto: AP

Hacen de la migración, su principal campo de batalla

El tema fronterizo y la seguridad nacional acaparó los reflectores en la mayor cita electoral de las primarias cuando el favorito de la contienda republicana, Donald Trump, avivó la retórica antimigrante.

Horas antes del supermartes comparó a ese sector con el villano Hannibal Lecter, el asesino serial protagonista de la película El Silencio de los Inocentes, al insistir que éstos son criminales.

Desde su mansión en Mar-a-Lago arreció las críticas contra los ciudadanos irregulares que irrumpen a diario en una golpe contra su rival Joe Biden, por su política de fronteras abiertas.

Y asestó en entrevista con el medio Right Side Broadcasting Network “no los queremos en este país”; declaraciones retomadas por varios medios tras criminalizar de nuevo al sector, como lo intentó el Gobierno de Texas, pues aseveró que la mayoría de ellos no sólo provienen de prisiones sino también de manicomios.

Incluso, en un acto evidentemente racista y estigmatizante se burló de que la mayoría ni siquiera habla inglés y en el caso de los menores ya asentados en ciudades de gran parte del país ni siquiera acuden a la escuela, evidenciando la falta de cultura e interés de superación; lo que representa una contradicción, pues al ser indocumentados no todos tienen acceso a ese derecho y él no se los dará.

Asimismo, a días de visitar la frontera en Texas, el magnate conservador aseguró que éstos hablan supuestos lenguajes extraterrestres, remarcando que su prioridad es detener los flujos que saturan la frontera y retornarlos a sus países con deportaciones masivas si regresa a la Casa Blanca.

“Ni siquiera tenemos profesores para esos idiomas (…) son como ¿del planeta Marte?”, refirió el exlíder en franca alusión al español, idioma de originarios de Centro y de Sudamérica.

Acto en que fue respaldado por el gobernador texano, Gregg Abbott, quien previo a los resultados de ayer en el país resaltó en su cuenta de X que el magnate “es la opción clara para mantener a nuestro país seguro y fuerte”.

Éste pronosticó que con él se asegurará la frontera, se restaurará la ley y el orden y se creará prosperidad económica para todos, al recalcarle su apoyo, luego de compartir fotografías de su reciente encuentro en el cruce de Eaggle Pass.