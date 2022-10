Tailandia llora a víctimas de tiroteo masivo

Los amigos abrazaban el viernes a los abatidos familiares que lloraban la pérdida de sus seres queridos en una comunidad rural del noreste de Tailandia de luto por los niños y las demás víctimas del peor tiroteo en la historia del país, perpetrado por un expolicía.

Al menos 24 de los 36 fallecidos en el asalto del jueves en la pequeña localidad de Uthai Sawan eran niños.

El viernes por la mañana, representantes de la realeza y del gobierno, vestidos con abrigos blancos de estilo militar, hicieron fila para depositar coronas de flores en mesas instaladas ante la puerta principal del Centro de Desarrollo Infantil atacado. Les siguieron los llorosos familiares, que juntaron las manos para rezar antes de dejar flores blancas sobre el piso de madera.

“Lloré hasta que no me salieron más lágrimas de los ojos. Me corren por el corazón. Mi esposa y mi hijo han ido a un lugar tranquilo. Yo estoy vivo y tendré que vivir. Si no puedo seguir adelante, mi esposa y mi hijo se preocuparán por mi y no renacerán en la próxima vida. Eso es todo”, dijo Seksan Sriraj, de 28 años y cuya pareja, que debía dar a luz este mes, era profesora en el centro.

Muchos familiares se congregaron ante la guardería para empezar el proceso de reclamación de indemnizaciones. En el lugar había también psicólogos para ayudarlos.