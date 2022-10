Francia urge a sus ciudadanos en Irán a abandonar el país ante "alto riesgo de arresto"

Francia instó este viernes a sus ciudadanos a abandonar Irán lo antes posible, diciendo que estaban expuestos al riesgo de detenciones arbitrarias.

Cualquier visitante francés, incluidos los de doble nacionalidad, está expuesto a un alto riesgo de arresto, detención arbitraria y juicio injusto Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia

Esta semana, Francia arremetió contra Irán por "prácticas dictatoriales" y por tomar como rehenes a dos de sus ciudadanos desde el pasado mayo. Lo anterior, después de que se transmitiera un video este jueves en el que parecían confesar haber espiado.

Bajo este panorama, el Ministerio de Relaciones Exteriores francés demandó que Irán liberara a sus dos habitantes.

Irán publica video de dos franceses detenidos por espionaje

Irán publicó este jueves un video en el que dos ciudadanos de Francia, quienes fueron detenidos en mayo, supuestamente confiesan que trabajan para un servicio de seguridad francés.

El clip publicado por la agencia estatal de noticias IRNA mostraba a Cécile Kohler y Jacques Paris, que son sindicalistas asociados a la Federación Nacional francesa de Educación, Cultura y Formación Profesional.

acerca del tema Irán asegura que Mahsa Amini murió por enfermedad y no de golpes

Ambos franceses fueron capturados cuando Irán vivió manifestaciones de docentes que exigían reformas para aumentar sus salarios y pedían la liberación de colegas detenidos en movilizaciones anteriores.

Las escenas fueron difundidas mientras continúan las protestas por la muerte de la joven de 22, Mahsa Amini, después de que la policía moral en Teherán la detuviera y muriera tres días después.

De acuerdo con The Associated Press, Irán ha detenido en el pasado a ciudadanos occidentales para utilizarlos como herramienta de negociación, y no ha publicado pruebas que respalden las acusaciones de espionaje contra los dos franceses.

En las grabaciones, Kohler lleva el cabello cubierto con un pañuelo y se describe como “agente de inteligencia y operación del servicio francés de seguridad extranjera”. Paris supuestamente dice que su “objetivo en el servicio de seguridad extranjera es poner presión sobre el gobierno iraní”. Las grabaciones forman parte de lo que se describió como un documental de próximo estreno en la televisora estatal iraní.

Al respecto, la canciller francesa Catherine Colonna calificó de “indignantes” las “supuestas confesiones obtenidas mediante la coerción”. “Esta farsa revela el desdén por la dignidad humana que caracteriza a las autoridades iraníes”, dijo la cancillería en un comunicado.

Igualmente, aseveró que hay otros ciudadanos franceses detenidos arbitrariamente en Irán, sin identificarlos.

Con información de AP y Reuters

MAEP