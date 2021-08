Sin saber, talibanes dan entrevista a medio de Israel

Los talibanes se enteraron de que dieron entrevista a un medio de información de Israel y, arrepentidos, dijeron que, de haberlo sabido, no habrían concedido la entrevista.

El portavoz de los talibanes, Suhail Shaheen, concedió una entrevista vía telefónica con la emisora de Israel Kan, donde dijo que los miembros de las minorías estarían a salvo.

En la entrevista también se le preguntó cuál será la actitud hacia el último judío en Afganistán, Zevulun Simantov, y el portavoz de los talibanes dijo al medio de Israel que no lo conoce, pero “no estamos dañando a las minorías. Hay sijs e hindúes en el país y pueden practicar su religión”.

El portavoz de los talibanes también dijo que no sabe porqué la gente está tratando de huir de Afganistán Foto: Especial

Talibanes se sienten engañados por entrevista a medio de Israel

No entiendo porqué la gente está huyendo del país, aquí no pasa nada. Suhail Shaheen

El talibán dijo que la huida no se basa en la realidad. En el pasado los estadounidenses lucharon durante 20 años. Fue una ocupación que el pueblo afgano no quería, querían libertad y no opresión.

La aplicación de la ley Sharía no significa que la gente vaya a morir, sino que habrá más paz y estabilidad

te puede interesar Esto es todo lo que quedaría prohibido para las mujeres atrapadas en Afganistán

Portavoz de talibanes dijo que no habría dado entrevista

Cuando se enteró de que dio una entrevista a un medio de información de Israel, dijo que tiene muchas entrevistas todos los días, “algunos periodistas tal vez encubiertos”, pero que no ha sido entrevistado por nadie que se presente que es de un medio israelí.

AHM