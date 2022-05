Tirador planeó masacre escolar en Texas con una semana de anticipación

Un día después de la peor masacre en Texas, autoridades confirmaron que el tirador Salvador Rolando Ramos actuó con premeditación, pues se armó con dos rifles y municiones con una semana previa y horas antes publicó mensajes en redes sociales de lo que planeaba hacer en una primaria de la región.

El vocero de la Policía local, Christopher Olivarez, reveló a CNN que el agresor que se atrincheró en un salón de cuarto grado de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, en la que mató a 19 niños y dos maestras, adquirió las armas largas y 375 municiones, según San Antonio Express, lo que desvela “completa maldad” y que orquestó el ataque con antelación. Y tras ser abatido hallaron cargadores en su mochila.

En tanto, el gobernador republicano, Greg Abbott, detalló que media hora antes del tiroteo en la escuela, ubicada a una hora de la frontera con México, el joven de 18 años hizo al menos tres publicaciones en Facebook de advertencia.

En un primer mensaje, Ramos dijo que le dispararía a su abuela y minutos después confirmó que la baleó. Posteriormente, huyó de casa, unos 15 minutos antes de la tragedia, y adelantó que acudiría a una escuela primaria a perpetrar un tiroteo, inmueble contra el que impactó el vehículo que conducía.

Tras estas revelaciones, Meta dijo que sí hubo mensajes en cuentas de Ramos, pero éstos presuntamente fueron directos. Sin embargo, no dio información sobre a quién o quiénes habría relatado sus intenciones, para rastrearlos y obtener información, pues también se sabe que pidió a una joven que no lo conocía compartir sus fotos con armas en Instagram.

Además, aunque se desconoce el móvil que lo llevó a matar a niños, se reportó que sufrió acoso escolar, a consecuencia de su tartamudez, lo que podría dar pistas sobre sus planes criminales.

Sin embargo, ello no desvela por qué fue contra ese salón de clases; mientras ya suman 17 heridos por la matanza, de los que 11 habrían sido dados de alta de acuerdo con la última actualización del Hospital Memorial de Uvalde.

Al respecto, el mandatario abiertamente promotor de las armas informó en conferencia que el agresor, quien abandonó la secundaria por bullying, disparó 23 balas de una AR-15 en el salón, pero el hecho pudo ser peor, debido a las municiones que portaba y porque permaneció una hora en la escuela. Ante ello, Abbott resaltó la intervención de agentes y personal de seguridad, que también fueron afectados, pues dos resultaron heridos y un alguacil perdió a su hija en la tragedia.

Y pese a los mensajes de Facebook con menos de una hora de anticipación, el gobernador, quien busca la reelección, explicó que no hubo advertencias en su entorno de una radicalización.

Incluso, al revisar su historial se determinó que no tiene antecedentes criminales ni diagnósticos de enfermedad mental, aunque Abbott sostuvo que estos problemas son muy comunes y son los que elevan la violencia en la entidad, en la que tan sólo en los últimos 10 días se reportaron 45 tiroteos con mínimo un muerto y el máximo de la tragedia escolar del pasado 24 de mayo, en la que el perpetrador murió a manos de la Patrulla Fronteriza.

Asimismo, puntualizó que el único dato que pudo anticipar la masacre fue la llamada de la abuela Cecilia, quien presuntamente recibió nueve disparos, según declaraciones de Eduardo Trinidad, familiar de la afectada, a Univisión. Y ni eso la detuvo para advertir que su nieto salió fuertemente armado con rumbo desconocido. Dicha agresión, se detalló, se debió a que la mujer intentó detenerlo al ver que llevaba dos rifles, aunque no quedó claro si sabía que los tenía en su poder.

En tanto, contactos del joven admitieron que cambió de actitud, pues debido al acoso se volvió retraído y hasta violento, sin detallar episodios críticos que haya tenido. Uno de sus amigos, Santos Valdez, reconoció en entrevista con The Washington Post que dejó de hablar justo por su drástica conducta.

Sobre esta violencia hicieron hincapié las autoridades, pues se sabe que algunas de las víctimas quedaron irreconocibles, por lo que los familiares que buscaban entre los heridos y muertos a los suyos tuvieron que formarse horas para una prueba de ADN que permitiera saber quiénes eran las víctimas, mismas que después de 24 horas fueron identificadas en su totalidad y cuyos familiares visitará el presidente Joe Biden, pues adelantó que acudirá a la región en unos días junto a su esposa, la primera dama Jill Biden, como lo hizo hace unas semanas en Buffalo, donde un supremacista blanco asesinó a 10 en un supermercado.

Y cuando la comunidad de Uvalde busca recuperarse de esta terrible matanza, a casi 600 kilómetros de la primaria fue arrestado un joven armado con un rifle tipo AK-47 afuera de una preparatoria sin que lograra hacer ni un solo disparo, según la Policía. Autoridades educativas indicaron que, conforme a protocolos, dos planteles de la zona fueron cerrados justo 24 horas después de la masacre de Uvalde.

Escala choque y piden armar a docentes

La peor masacre en Texas con 21 víctimas mortales, y que ese estado será sede de la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), escaló las tensiones entre líderes y partidos en torno al control de armas, pues mientras unos exigen una regulación inmediata otros proponen armar a maestros para combatir estos hechos.

Aunque el objetivo es reducir el uso de éstas, el fiscal de Texas, Ken Paxton, promovió capacitar a docentes para que respondan ante una agresión de este tipo.

En una entrevista con Fox, dijo que debería existir un programa para “armar a los docentes” y proteger las aulas, pues recordó que en ocasiones es más fácil que ellos respondan en vez de la Policía, por los minutos valiosos para actuar.

Su propuesta la dio a conocer al señalar que lo que planteó el senador republicano, Ted Cruz, de que haya policías armados en todos los campus no es viable, lo que generó críticas, pues algunos criticaron que se trate de impedir un acto violento con armas, pues no abona al debate.

En tanto, senadores demócratas respaldaron al presidente Joe Biden al insistir que es posible legislar en torno a las normas de bandera roja, para garantizar la verificación de antecedentes y así evitar que personas de riesgo, como aquellas con problemas mentales, adquieran armas.

En tanto, el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, instó a empujar enmiendas contra el terrorismo interno.

En ese sentido, el aspirante de su partido a gobernador de Texas, Beto O’Rourke, encaró a su rival Greg Abbott durante la conferencia de prensa al recriminar que no está haciendo nada en la materia: “Dijiste que esto no era predecible, esto era totalmente predecible y eliges no hacer nada”, al advertir que si gana en la entidad hará cambios.

Tema en el que Biden puso la mira en ajustes legislativos al advertir que el país no debe permitir que jóvenes de tan corta edad adquieran armas de asalto. Al pugnar por restricciones, sentenció que la Segunda Enmienda, con la que republicanos justifican la portación de armas, “no es absoluta”, pues cuando se creó no se imaginó que habría adolescentes compraría cañones.

En esta discusión, Abbott admitió que hay un enorme enojo por la tragedia que sacudió a Uvalde; sin embargo, fue blanco de críticas, pues pese a la masacre, aún considera participar en la reunión anual de la NRA en la que será orador mañana junto al expresidente Donald Trump, a cuya charla se prevé vetar el uso de armas de fuego.

Ello recuerda que la mayoría de los financiados por la asociación son legisladores de tendencia conservadora.