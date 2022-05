¿Quién es Lupita Castro, la cantante que acusó a Vicente Fernández de abuso?

En la serie “El Último Rey” se presentó al personaje de Lupita, una cantante que acusó a Vicente Fernández de supuesto abuso sexual.

En la serie Dalia Muñoz, la periodista que entrevista a Vicente Fernández para contar su historia, va a buscar al Charro de Huentitán y le recuerda quiénes han sido las mujeres que han pasado por la vida del artista.

Dalia Muñoz menciona a Cuquita Abarca, Isabel Soto “La Chicotita”, Patricia Rivera y Lupita, sobre esta última se refiere a ella como “La víctima” de Vicente Fernández.

¿Quién es Lupita Castro, cantante que acusó a Vicente Fernández de abuso?

Lupita Castro es cantante y en el año 2021 relató cómo fue que vivió el abuso por parte de Vicente Fernández, la mujer dio varias entrevistas a distintos medios de comunicación en las que relató su experiencia.

Lupita Castro contó que ella y Vicente Fernández se conocieron durante una posada del programa “Siempre en Domingo”, ahí Chente se acercó a ella con la intención de conocerla. Señaló que después de eso durante dos años estuvo acosándola, pero ella lo paraba porque le decía que debía respetarla a ella y a su esposa Cuquita.

Lupita Castro comentó que el abuso ocurrió en San Luis Potosí, que la habían invitado a una fiesta, pero en ese momento Vicente Fernández le llamó por teléfono y invitó a cenar en su hotel.

“Me invitó a cenar. Me dijo quieres una bebida y después como a la mitad del trago yo comencé a sentirme mareada... Después me dijo vamos al sillón y ahí empezó poco a poco... Yo no quería, yo no estaba en condiciones, ahí empezó el forcejeo y la verdad me dio temor...Yo le dije, no, no y no”, recordó la cantante.

Lupita Castro dijo que Vicente Fernández no la golpeó pero él se puso muy fuerte y “en esa ocasión yo llevaba un vestido y entre no ,y empujarlo y decirle que no, no me hizo caso, yo le dije que no como le había dicho muchas veces”, contó Lupita.

Lupita Castro recordó que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 17 años. En el 2021 la cantante dijo que no iba a iniciar un proceso legal contra Vicente Fernández, pero dijo que sí buscaba una disculpa por parte de Chente.