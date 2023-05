Ucrania y Rusia desmienten 'misión' de paz anunciada por el Papa

Los gobiernos de Ucrania y Rusia descartaron una negociación por la paz, luego de que el Papa Francisco adelantara una supuesta “misión” para intensificar los esfuerzos por el fin de la guerra.

Luego de las declaraciones de Pontífice, quien aseveró que ya había contactos pero no se había hecho público, funcionarios de Volodimir Zelenski dijeron a CNN que desconocen el supuesto acercamiento y afirmaron que si existiera tal acción ésta no cuenta con el consentimiento del presidente, al reiterar que el líder defensor no es parte de este proceso.

Con lo que la nación invadida sepultó la intención de Francisco de buscar alternativas para restablecer la paz en Ucrania luego de más de un año y dos meses de conflicto, pese a que el argentino aseveró que está dispuesto a “hacer lo que tenga que hacer”.

Previamente el jerarca católico recibió en el Vaticano al primer ministro ucraniano, Denis Shmigal, sin adelantar parte de esta estrategia, mientras que el Papa insistió que busca medidas para acabar con el sufrimiento de la población afectada, al hacer mención de los niños víctimas de la guerra, quienes fueron deportados ilegalmente por el régimen ruso .

De inmediato, la prensa también cuestionó al Kremlin sobre el posible contacto con el Vaticano relacionado con esta “misión”, pero el vocero de Vladimir Putin, Dmitri Peskov, refirió en declaraciones a EFE que no sabe nada de esta supuesta negociación o conversaciones que habría con el gabinete o directamente con el presidente.

Por lo que la única mediación abierta es la de China. Esa potencia ya sostuvo comunicación tanto con Rusia, pues viajó a esa nación, como con Ucrania, al hablar telefónicamente con Zelenski la semana pasada; incluso el régimen de Xi Jinping ya les presentó a ambas regiones su plan de 12 puntos para recuperar la tranquilidad y acabar con la crisis que comenzó el 24 de febrero del 2022 tras una serie de bombardeos en Kiev.

Sin embargo, hasta el momento no hay información sobre esta negociación, misma que Beijing busca alentar en el corto plazo al enviar a un funcionario a Ucrania para facilitar esta mediación.

Síguenos también en Google News

FBPT