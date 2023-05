Papa adelanta 'misión' en favor de Ucrania: 'estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer'

Luego de reiterados mensajes a Rusia y Ucrania para detener la guerra, el Papa Francisco confirmó que el Vaticano abrió una “misión” especial para recuperar la paz en la zona al pedir a la comunidad internacional a “hacer todo lo humanamente posible” para resolver esta situación.

“Hay una misión en marcha” , aseveró durante una misa este fin de semana a más de 14 meses de la invasión rusa; no obstante, comentó que dichos proceso aún no es público por lo que todavía no puede dar detalles.

El Pontífice aseveró que la hará pública en cuando sea el momento, con lo que evidencia que la Santa Sede sigue las negociaciones con ambos bandos , pues Vatican News reveló que hay contacto con el Kremlin, como ocurrió recientemente con China que trata de ser mediador, pero reiteró que su prioridad es poner un alto al sufrimiento de la población al adelantar que está dispuesto “a hacer lo que haya que hacer”.

Y agregó que decenas de naciones están interesadas en retomar el camino hacia la paz al recalcar que la mediación no debe ser un “botín de guerra” sino un problema humanitario que intentan resolver, al reconocer que hay naciones intentando que los gobiernos en guerra retomen el diálogo u otras que buscan calles de apertura directamente con Moscú.

El Papa platicó con la prensa de regreso de Hungría a Roma y recalcó que otro de los objetivos son facilitar la devolución de miles de niños ucranianos deportados por la fuerza por el régimen ruso. “Todos los gestos humanos ayuda, pero los de crueldad no ayudan”.

Ya conversó con el Patriarca ruso



El líder de la Santa Sede confirmó que en medio de esta guerra ya tuvo comunicación con el Patriarca de Moscú, Kirill, quien respalda la guerra que inició el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Con el Patriarca Kirill sólo he hablado una vez desde que empezó la guerra”, reveló al detallar que conversó con el durante unos 40 minutos, poco después de reconocer que debemos recibir la mano de todo el mundo.

Sin embargo, no dio detalles sobre posibles cruces en torno a la guerra que comenzó en febrero del año pasado, pero agregó que tiene buena relación con los representantes religiosos rusos, pero no ha habido acercamientos, pues un evento en el que suelen reunirse no ocurrió debido a que se suspendió por la guerra que sigue cobrando vidas.

Síguenos también en Google News

FBPT