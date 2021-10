Venezuela amaga al líder de UE

A casi un mes de los comicios, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, demandó a la misión de la Unión Europea (UE) con cerrarle las puertas si no cumple los estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como observador electoral.

El mismo día en que la nación realizó un simulacro, Rodríguez sostuvo al alto representante de Política Exterior del bloque, Josep Borrell, que no permitirá que se violente normas mundiales que ellos mismos firmaron, luego de que éste resaltara la importancia de enviar a un grupo para evitar anomalías en el proceso, en alusión a un presunto fraude.

“Señor (Josep) Borrell, así no. Así, mejor no venga”, expresó ante las críticas y desencuentros con dirigentes de esta región por la legitimidad de los comicios del próximo 21 de noviembre, luego de que desconocieran la gestión de Nicolás Maduro por presuntas anomalías en el proceso de 2019, en el que no participó la oposición por supuesto fraude.

Y acotó que el sistema es tan seguro que no se puede manipular, descartando acusaciones del exterior.

Sin embargo, reiteró que mientras la misión europea garantice los estándares de las Naciones Unidas serán bienvenidos y los esperan con los brazos abiertos, de lo contrario, insistió “no venga”.

Asimismo, Rodríguez sostuvo que el sistema electoral es confiable y hasta podría ser ejemplo mundial, por lo que rechazó cualquier crítica en la materia; mientras que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, resaltó que se trata del sistema “más seguro” en todo el mundo.

El legislador reiteró que no permitirán ninguna intromisión electoral en el país, pues ningún gobierno externo puede inmiscuirse en temas que sólo competen a la nación venezolana.

Previamente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) denunció la conducta injerencista mostrada por Borrell y hasta exigió una disculpa pública; incluso, advirtió que ningún país europeo estaría a gusto si una misión local acude a apoyar a la oposición, por lo que llamó a mantener la cordura.