Zelenski motiva a los defensores en Járkov

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, resaltó la fortaleza de sus defensores al visitarlos en Járkov por primera vez desde que comenzó la guerra rusa, justo a unas semanas de que el ejército invasor abandonara esta zona.

Durante un recorrido por la segunda ciudad más grande del país dialogó con los combatientes en el este y se dijo “orgulloso” de lo que han mostrado en esta lucha en medio del “genocidio” provocado por las tropas de Vladimir Putin.

Explicó en el día 95 de guerra que sin importar posibles desventajas, al recordar que el ejército ruso es mucho más numeroso, los suyos lograron fortalecer su línea de combate, sacar a los ocupantes y día a día “arriesgan su vida por todos nosotros y nuestro estado”. No obstante, reconoció que en zonas más cercanas a la frontera siguen los ataques con misiles y artillería en busca de avances de los responsables de los peores crímenes cometidos en el país.

Quien ha permanecido en Kiev desde que comenzó la guerra, donde ha recibido en las últimas semanas las visitas de líderes de países aliados, advirtió que nada los detendrá por la soberanía de Ucrania. Y refirió que a los ocupantes les debe quedar muy claro que defenderán sus tierras hasta el final, lo que incluye Donbás, donde se han concentrado los últimos ataques, y Crimea, región que el gobierno de Zelenski busca recuperar a ocho años de la anexión rusa.

“Deberían haber entendido hace mucho tiempo. No tienen ninguna posibilidad. Lucharemos y definitivamente ganaremos”, externó en su cuenta de Telegram, en la que compartió fotografías de quienes se han convertido en los héroes no sólo de la zona sino a nivel nacional. Y agregó que, hasta el momento, contabilizan hasta dos mil 229 casas destruidas en uno de sus principales bastiones, lo que evidencia el impacto, sin contar las bajas totales de civiles y soldados.

Asimismo, aprovechó para ajustar las operaciones militares, pues, pese al de-sempeño de esas fuerzas, despidió al jefe de Servicio de Seguridad regional, Roman Dudin, al admitir que sus acciones para defender la región han podido costarle caro a sus combatientes. Externó que a diferencia de sus bases, que se han mostrado unidas, éste ha desentonado con lo que se requiere en la batalla, por lo que anunció que ante su bajo liderazgo en una situación altamente crítica se vio obligado a removerlo luego de más de dos años en el puesto.

Horas después de que se retirara de la zona, nuevamente se reportaron explosiones en varios puntos de la ciudad, aunque hasta el cierre de esta edición no hubo un saldo de heridos o víctimas mortales.

Sin embargo, no todas las regiones libran estos ataques, pues en Severodonetsk, nuevo blanco de las tropas invasoras, se acumulan las bajas sin poder contabilizarlas y prácticamente se ha convertido en el nuevo Mariupol, por lo que las fuerzas rusas buscan extender su brazo armado a más de 150 kilómetros de su frontera. Incluso, Zelenski reconoció que hasta dos terceras partes de los inmuebles están severamente afectados y no hay comunicaciones.

Al respecto, el gobernador de Lugansk, Sergi Haidai, relató que prácticamente se escuchan hasta 200 explosiones por hora, lo que catalogó como “extremadamente difícil”, al igual que en Donetsk. Dicho panorama de constantes asaltos a la vez impide que fuerzas se adentren en territorios peligrosos para intentar recuperar sobrevivientes.

Además, coincide con un golpe reciente ruso, pues el control de algunas de estas zonas obligó la suspensión de operaciones en una de sus centrales térmicas.

En lo que pareció una respuesta a sus declaraciones, el canciller ruso, Serguei Lavrov, reiteró que Donbás es una prioridad, al recordar que por ésta —que Rusia declaró república independiente— fue que comenzó la “operación de desnazificación”, pues su objetivo es “liberar” a los pobladores de un panorama extremista.

Y reiteró, en medio de las dudas críticas sobre los problemas de salud de Putin, que se trata de un objetivo “incondicional”, como parte de los planes que pusieron en marcha el pasado 24 de febrero, hecho del que aseveró no sólo es responsable Ucrania sino del mundo que fue testigo de lo que ocurría y no hizo nada. Incluso, agregó que no hablará de especulaciones en torno al líder del Kremlin.