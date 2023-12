¿Cuánto es 120 millones de dólares en pesos mexicanos? la posible fortuna de Christian Nodal

El intérprete de "Adiós amor", Christian Nodal, visitó el famoso programa español llamado "La Resistencia", dónde el conductor David Broncano el hizo una pregunta que pareció ponerlo incómodo, pero que respondió con sutileza.

El "La Resistencia", una pregunta obligada para cada famoso o famosa que visita el programa es sobré cuánto dinero tienen en su cuenta bancaria, como se puede observar en sus videos de TikTok, varios artistas deciden no responder directamente.

Tal es el caso del cantante mexicano Cristian Nodal, quien al ser cuestionado por Broncano sobre su fortuna, decidió responderle: "¿Dinero en el banco?, ¿por qué no le preguntas a Siri cuál es el net worth (que es el valor neto) de Christian Nodal?, y eso ahí va a salir. Porque yo la verdad no quisiera que saliera de mi boca la promoción para que me secuestren".

En ese sentido, el conductor tomó su teléfono y preguntó cuál es el patrimonio total de Christian Nodal, luego leyó lo que le salió "de acuerdo a sitios como IMDb o Forbes, el patrimonio neto de Christian Nodal es de 120 millones de dólares ".

¿Cuánto es 120 millones de dólares a pesos mexicanos?

Nodal tiene una fortuna en su cuenta bancaria.

Nodal, quien formó una familia con la cantante Cazzu y es padre de Inti, de acuerdo con lo recopilado por el programa "La Resistencia" tiene una fortuna de 120 millones de pesos dólares, que al tipo de cambio actual, convertido a pesos mexicanos suma la cantidad de 2, 064, 240, 000 (2 mil sesenta y cuatro millones doscientos cuarenta mil pesos).

