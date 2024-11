Hay espacio para invertir en obras: Afore Coppel

Las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores) están preparadas para invertir en proyectos de infraestructura en el país; sin embargo, están a la espera de conocer las obras o proyectos que el Gobierno federal propondrá en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan Nacional de Infraestructura (PNI).

En conferencia de prensa, Juan Manuel Valle, director ejecutivo de Afore Coppel, sostuvo que al conocer estos planes de desarrollo de infraestructura, podrán definir la mejor opción para invertir en ellos; no obstante, sostuvo que es necesario tener claridad en lo que se quiere hacer.

“Hasta que no se plasme en ese documento, nosotros no vamos a saber a qué nos inclinamos y qué podemos evaluar, pero si no lo entendemos y no hay información que nos diga cuales son los riesgos, es muy difícil que nosotros podamos invertir”, señaló.

El directivo comentó que en la parte del Gobierno federal no existe mucha liquidez, por lo que estima que las Afores son el socio natural del gobierno. “…Creemos que nosotros, y otros muchos actores, están muy interesados en invertir en infraestructura”, destacó.

Por otra parte, Valle comentó que ante la publicación en Diario Oficial de la Federación (Dof), de las modificaciones en el Régimen de Inversión de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro, con las que se busca modernizar y potenciar las inversiones, el directivo sostuvo que se trata de una alternativa para que las administradoras puedan colocar más recursos en más proyectos atractivos.

Afore Coppel ha destinado más de 80 mil millones de pesos en infraestructura en México, lo que equivale a más del 16 por ciento de los más de 500 mil millones de pesos de activos que administra.

La inversión de Afore Coppel en infraestructura se realiza a través de deuda corporativa, acciones públicas, fondos de capital privado y Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) y ha crecido 86 por ciento en los últimos cuatro años, lo que contribuye al impulso de la actividad productiva nacional.

“El ahorro a largo plazo generado por las Afores se traduce en inversión; está en crecimiento y, por consecuencia, en bienestar económico para las personas en retiro y todos los mexicanos”, destacó.

De manera complementaria, Afore Coppel ha consolidado su compromiso con las empresas en México de manera que el 40 por ciento de sus activos está invertido entre deuda y acciones de empresas que cotizan en bolsa.

“En el último año, nuestra inversión en activos de este tipo creció 56.3 por ciento frente al 15.1 por ciento de la industria”, agregó Juan Manuel Valle.